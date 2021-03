La escudería Mercedes ha presentado su monoplaza para el Mundial de Fórmula 1 de 2021. El monoplaza, bautizado como W12, es con el que competirán Lewis Hamilton y su compañero Valtteri Bottas.

