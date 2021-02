Hace dos años, cuando Fernando Alonso anunció que dejaba momentáneamente la Fórmula 1, un adolescente Kilian Meyer vio su nombre reflejado en el artículo que acompaña estas líneas y lo consideró "un honor", tal como dijo en sus redes sociales.

Entonces Meyer corría en karting, pero no tardó en dar el salto a la F4 y en 2019 se proclamó subcampeón de España. En 2020 se proponía buscar patrocinadores para dar el salto a la F3, pero llegó la pandemia de COVID-19: "El año pasado estuvimos de parón, buscamos sponsor y algún proyecto, pero con el COVID y la situacion financiera ha sido bastante difícil encontrar la ayuda para poder correr. También estuve preparándome porque no sabes cuándo puede surgir la oportunidad y tienes que estar al cien por cien".

La preparación es fundamental en su carrera y en su vida. Lo dice un muchacho que sabe seis idiomas y asegura que, aunque encuentre proyecto deportivo "seguiría en la Universidad porque siempre hay que tener un plan B. Yo creo que todo deportista tiene que tener una base". Y esa base es primero de Ingeniería Mecánica en Zúrich.

No obstante, Kilian no quiere dejar de lado las carreras, el motor es su pasión: "Si no es en F3, lo intentaremos en rallies, o GT o en carreras de resistencia. Tras un año sin subirte a nada te da igual que sea F4, que F3, kart o rally, lo que quiero es conducir y es lo que estamos buscando".

Los eSports, aunque están en auge, no entran en sus planes: "Están muy bien para prepararte y tienen una competitividad increíble, pero yo necesito estar un fin de semana con la adrenalina, las ruedas, el olor a gasolina...".