Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró que la Superliga "es perfecta para arruinarse y cargarse a los aficionados" y que es una pretensión clandestina y perjudicial para la industria del fútbo además de considerar que hay que esperar hasta después de navidad para abordar la vuelta del público a los estadios, según declaraciones a TVE.

“Si realmente hubiera 10-12 clubes queriendo Superliga, lo dirían y sería público“

"Lo de la Superliga es clandestino. Sólo he visto a un presidente, Bartomeu, diez segundos hablar de eso. Si realmente hubiera 10-12 clubes queriendo Superliga, lo dirían y sería público. Es todo clandestino, escondidos y en el bar. No hay oficialidad. No me consta. La Superliga es inviable. Quien diga que esto es viable, es que no conoce bien el negocio del fútbol, por muy buen empresario que puede ser, es porque no conoce el ámbito económico y jurídico de todo esto" comentóel presidente de LaLiga

"Se habla de ingresar más de mil millones o quinientos por temporada, pero esos 20 clubes ya están en otras ligas ya generan otro dinero en sus ligas pero la pregunta es ¿se van a ir de un lado a otro? ¿van a poner en riesgo dese dinero?”, se preguntó.

Tebas, así mismo, indicó que "no hay una entidad financiera que quiera que quiera financiar una competición, porque estarían financiando una guerra. Guerra con la FIFA, con la UEFA... imposible. "

"Es imposible sacar una competición nueva sin el consenso de estos organismos, se organizaría un jaleo tremendo. Ya estaban diciendo que habría Superliga para 2022 ¿Cómo va a ser eso? Es imposible. El encargado de filtrar se equivocó. Es inviable y a nivel comercial. La Superliga es un proyecto perfecto para arruinarse, cargarse a los aficionados y enfrentarse con las autoridades del fútbol”, argumentó.

Los presidentes de los clubes no se 'mojan' con la Superliga Tebas apuntó que cuando Josep María Bartomeu, expresidente del Barcelona, se refirió a la Superliga, "fue una salida para desviar su peor día como presidente. El día que se tenía que ir, por no decir que lo echaban, quiso desviar la atención. Es lo más desafortunado que ha hecho como presidente". “Dicen (que Florentino Pérez) que es el que está detrás de todo esto, pero es un tema siempre clandestino“ Sobre Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que en la Asamblea General del club del domingo señaló que "el fútbol necesita nuevas formas para ser más competitivos", aunque no llegó a nombrar la Superliga, Tebas comentó: "Dicen que es el que está detrás de todo esto, pero es un tema siempre clandestino, así que por eso yo no lo puedo saber. Intuyo que le gustan ese tipo de proyectos". "Es un gran empresario de la construcción y un gran gestor del Real Madrid como club, pero no entiende lo de las grandes competiciones y lo de la Superliga y no entiende lo que eso generaría. Es un privilegiado empresarial, pero no lo considero un privilegiado en este sentido porque está leyendo mal los efectos negativos que la Superliga tendría sobre su club, que podría significar llevarles a la ruina", manifestó.