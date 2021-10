Ion Izagirre (Ormaiztegui, Gipuzkoa, 1989) no ha tenido un buen año. Solo ha logrado una victoria esta temporada, aunque el triunfo de etapa en Formigal en la Vuelta a España le sitúa en el selecto club de corredores con victorias en las tres grandes vueltas, un desafío nada fácil. El corredor gipuzkoano, a sus 31 años de edad, ya es un ciclista consolidado. Reconoce que no está para disputar la general de una gran vuelta, pero sí para buscar triunfos en pruebas de una semana.

Pregunta (P.): Undécima temporada terminada como ciclista profesional. ¿Qué balance haces? Respuesta (R.): Hay muchos factores que han hecho esta temporada un poco extraña, con el asunto del coronavirus. Yo me quedo, sobre todo, con la victoria de La Vuelta, que es lo último que ha llegado. Después de la lesión del Tour de Francia, a mí me ha hecho terminar esta temporada extraña con un buen sabor de boca.

P.: ¿Se han cumplido tus objetivos impuestos a principios de temporada? R.: A principios de año había otros objetivos, otro tipo de calendario. En general, no se han cumplido mis expectativas, tenía previsto estar en mejor nivel, sobre todo, en la segunda parte de la temporada -en agosto hacia delante-, como Strade Bianche, Tour de Polonia o Giro de Lombardia y no fue así. No me encontraba a gusto. Sí, es verdad, que al Tour de Francia llegué con buenas condiciones, pero me lastró esa caída. Al final, trabajando duro, pudimos llegar a La Vuelta y, por lo menos, quedarnos con esa victoria. Ion Izagirre sufre fracturas en la clavícula y la mano tras su caída en la undécima etapa del Tour

P.: Comenzaste bien el año -séptimo en la Volta a la Comunitat Valenciana o cuarto en la Vuelta a Andalucía-, pero después del parón por la COVID-19, te costó arrancar. ¿Cuáles crees que han sido los factores? R.: Pues no lo sé, si lo supiera, sería importante saberlo. Yo creo que ha sido difícil para todos. Estar en casa, tener que entrenar en el rodillo, cuidarse, hacer ejercicios, etc. No he sabido llevarlo de la mejor manera que me hubiese gustado. No sé si he perdido mucha forma física, pero me ha costado bastante recuperar ese ritmo y esas sensaciones que tenía, sobre todo, a principios de temporada. Tenía la intención de empezar bien esas clásicas de agosto, como la Strade Bianche o el Giro de Lombardia y no fue así. Intenté meter más intensidad u otros tipos de entrenamiento para, por lo menos, llegar bien al Tour.

P.: Este parón te ha podido afectar en tu rendimiento, pero ¿te puede influir de cara a próximos años? R.: No creo que afecte a años venideros. Si todo va bien y podemos entrenar, por lo menos, en carretera, meter horas, volumen y trabajo específico, no tiene por qué influir en futuros años.

P.: Solo has conseguido una victoria este año, pero ha sido de gran entidad. Ya formas parte del club de corredores con victorias en las tres grandes vueltas. ¿Era una meta que llevabas tiempo intentando lograr? ¿Qué sensaciones te deja? R.: Sí, es verdad, que solo ha sido una victoria, pero ha sido especial, por cómo ha venido, por la lesión de clavícula que tuve. Creía que había terminado la temporada en el Tour de Francia. A pesar de eso, pude preparar bien la Vuelta y optar a esa victoria de etapa. Tengo esas victorias en las tres grandes, que es algo bonito y especial.

P.: ¿Te hubiera gustado estar más adelante en la clasificación general de La Vuelta? R.: No, yo sabía que para la general no estaba. He intentado en otros años hacer una buena general. Sí es verdad que en el año de Bahrein hice noveno, pero al final, tienes que valorar. Un noveno puesto está bien, pero veía que no era un corredor para grandes vueltas, para poder estar disputando un podio. Sabemos lo difícil que es ganar una grande. La gente ya se prepara mucho. Estar en un Top-10, como digo, está muy bien, pero tienes que tener claro tus características, dónde puedes estar o dónde no y yo tengo claro que no puedo disputar una grande. Prefiero dejar eso a un lado, ser realista y centrarme en otros objetivos, como es buscar etapas. Me metí en varias fugas en La Vuelta que, por fortuna, la de Formigal pude vencerla.

P.: Tienes 31 años y acabas de renovar una temporada más con el Astana Pro Team, con el que vas a cumplir tu cuarta campaña. ¿La madurez como ciclista ya ha llegado? ¿En qué momento de tu carrera deportiva te encuentras? R.: Yo creo que con 31 años ya tienes experiencia de sobra, tanto en carreras, como en entrenamientos, factor psicológico, ya tienes esa solidez, madurez, para afrontar diferentes situaciones de carrera o fuera de ella, que me tiene que ayudar en futuros éxitos. Esperemos que estos años venideros sean tan buenos como han sido los anteriores. Astana renueva a Luis León Sánchez y a los hermanos Izagirre para 2021

P.: Con la salida del líder, Miguel Ángel López, al Movistar Team, ¿cuál va a ser tu papel en el Astana? ¿Vas a adquirir más galones de responsabilidad? R.: El equipo me ha transmitido que confían en mí y cuentan conmigo para las carreras de una semana, como la Itzulia, París Niza, etc. Son este tipo de carreras que siempre vengo diciendo que me encuentro a gusto. Tienen diferentes recorridos, con montaña y crono, donde me defiendo bien. Intentaremos seguir enfocando este tipo de carreras. Miguel Ángel 'Supermán' López ficha por el Team Movistar

P.: ¿Intentarás repetir la victoria de la Itzulia? R.: Está claro. Este año nos ha faltado la carrera de casa. Si Dios quiere, si va todo bien, el año que viene podremos estar otra vez en la carrera de casa con el dorsal 1 y a ver si podemos revalidar.

P.: ¿Sabes dónde vas a arrancar la temporada que viene? R.: No, todavía no hemos podido hablar del calendario ni de qué tipo de carrera vamos a correr. No hemos estado con el equipo y yo creo que en enero que haremos la primera concentración, ahí es donde empezaremos hablar del calendario.

P.: A parte de la Itzulia, ¿qué otra carrera de una semana te haría ilusión ganar? R.: Hombre, la París Niza también es bonita. Es especial, dura, tiene alta montaña y siempre suele haber una etapa de viento, de abanicos, etc. En definitiva, es una carrera selectiva que me gustaría también estar adelante.

P.: Si la pandemia lo permite, la temporada que viene habrá Juegos Olímpicos de Tokio. En Río 2016 quedaste octavo en contrarreloj. ¿Pelearás por estar en la lista definitiva de la selección española? R.: Sin duda. Unas olimpiadas son algo muy bonito. Es un evento que se hace cada cuatro años que junta a toda la élite mundial de todos los deportes. Me gustaría estar ahí, lo intentaremos y esperemos que la forma física y las condiciones nos ayuden.

P.: ¿Vas a trabajar para poder estar en ambas especialidades? R.: Queda lejos. No sabemos todavía el calendario que vamos a hacer. Es verdad que, en los últimos años, la crono no se me ha dado tan bien como en otros años y quizá han salido corredores, como Pello Bilbao, que son grandes contrarrelojistas o tenemos a Jonathan Castroviejo, un puntero y, por tanto, hay especialistas mejores que yo.

P.: El Mundial de ciclismo de 2021 se va a celebrar en Bélgica, en la región de Flandes. Como es habitual en este país, el pavés y las cotas son protagonistas. No es mal recorrido para tus características, ¿lo tienes en mente? R.: Es un mundial atípico, con tramos de pavés, como has dicho. Será una clásica como quién dice, otro tipo de recorrido diferente. Esperemos estar en esa época en buena forma. Ya iremos viendo y quizá hay otro tipo de corredores más adecuados a mis características, pero está claro que un Mundial siempre es algo bonito de correr.

P.: En cuanto a grandes vueltas, ¿en cuál te gustaría estar? R.: Si me dan a elegir, me gustaría ir al Tour de Francia. Es una carrera que me gusta, sabemos la repercusión que tiene el Tour. Me gustaría volver a ir y sacarme la espina de este año.

P.: ¿La intención es renovar año a año? R.: Este año, con el asunto de la COVID-19, no ha habido muchas ofertas para renovar y ha coincidido así y hemos renovado un año. El próximo año ya se verá. Esperemos que esta pandemia nos deje hacer nuestro trabajo más tranquilamente.

P.: ¿Descartas cambiar de aires en un futuro? R.: Al final, estoy contento aquí. Ya llevo unos cuantos años pasando por diferentes equipos. Cuando pasan los años, quieres asentarte, tener un poco estabilidad, tranquilidad y es lo que he encontrado aquí. Buen grupo de trabajo, buenos profesionales, buen calendario que me dejan a elegir también y es importante valorarlo también.