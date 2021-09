"Se murió el fútbol argentino. Se fue el más grande, el ídolo que nos dio tantas alegrías y felicidad". Así ha lamentado un seguidor la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida este miércoles a los 60 años. Su marcha ha impactado en Argentina, su país natal, dejando huérfanas a millones de personas que admiraron la carrera deportiva del considerado por muchos como el mejor jugador de fútbol del planeta.

Los fans se han reunido en las calles de Buenos Aires y del resto del país para llorar la muerte de un mito del fútbol, rezando, poniendo flores y cantando cánticos patrióticos y deportivos.

Además, un aplauso en todo el país, que ha incluido bocinazos y gritos de agradecimiento, ha marcado una emotiva despedida del pueblo argentino. Los aplausos han sido acompañados con cánticos y el encendido de todas las luces de todos los estadios a las 22.00 hora local, en honor al 10 que acompañó a Maradona durante toda su carrera.

El presidente Alberto Fernández ha declarado tres días de luto en memoria de quien ya era una leyenda en vida y ahora, con su muerte, reaviva los recuerdos de gloria que escribió con sus botines en la historia grande del deporte argentino.

En el mediodía de este miércoles, en una Argentina atravesada por la crisis económica y la pandemia, la noticia de la muerte de Maradona ha sacudido como un terremoto los medios de comunicación y las redes sociales. "Murió Maradona". Como un tsunami, el titular ha dado en minutos la vuelta al mundo que, a más de tres décadas de su cumbre como deportista, lo sigue reconociendo, casi sin excepciones, como el mayor futbolista de todos los tiempos.

Futbolistas como el brasileño 'Pelé', casi el único que disputa ese título con Maradona, o el también argentino Leo Messi han expresado su tristeza y lo han reconocido como una "leyenda" mundial. "Nos deja, pero no se va, porque el Diego es eterno", ha dicho Messi.

"Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida", ha escrito el presidente de Argentina, que ha publicado además una foto en la que se lo ve abrazado a Maradona, cuya carrera profesional se inició en Argentinos Juniors, el club "de los amores" del jefe de Estado.

Argentina se prepara para el "AD10S"

"Diego es el más grande que hay, el mejor. Conocí a mi esposa en 1986 cuando Diego marcó el gol con su mano", ha contado José Luis Shokiva, de 53 años, residente en Buenos Aires. "La verdad para mí es que Diego lo es todo. Como fanático de Boca, como argentino, es el más grande. Lo que ha pasado es una inmensa tristeza", ha asegurado Shokiva, con una camiseta con la imagen de Maradona.

No hay argentino que este miércoles no recuerde las hazañas de "El 10" y que no se le escape una lágrima rememorando el mítico gol a los ingleses en México'86. Hasta el papa Francisco ha recordado "con afecto" y "en oración" a su compatriota, según ha informado el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni.

Mientras Argentina intenta salir de la consternación, los seguidores del fallecido astro se han concentrado al pie del emblemático Obelisco capitalino para homenajear allí a su ídolo. En la casa de la infancia de Maradona en Villa Fiorito, una ciudad en gran parte empobrecida en los suburbios de la capital, la gente se ha reunido para rezar delante de una bandera argentina adornada con un lazo negro.

00.41 min Los aficionados argentinos recuerdan a Maradona

También lo hacían a las puertas de diversos estadios de fútbol, como la cancha del Argentino Juniors, en el barrio porteño de La Paternal, o en La Bombonera, el estadio del Boca Juniors, club en el que jugó Maradona y del que era fanático.

"Vine porque lo sentí. Es de aquí, de nosotros", ha dicho Juan José Quinteros, de 50 años, un seguidor del Boca. "Con esa mano de Dios le devolvió el alma al pueblo", ha añadido.

"No puedo creerlo, es increíble... Al final, todos son mortales. Lo estoy digiriendo, siento que es una pesadilla", ha dicho Francisco Salaverry, otro fanático argentino de 28 años entrevistado por AFP. El joven ha asegurado que ya estaba preocupado por su estado después de haber sido operado de un hematoma a principios de noviembre.