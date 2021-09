El portugués Joao Almeida (Deceuninck Quick Step) no cree que pueda ganar el Giro, según afirmó en la primera jornada de descanso, a pesar de que lidera la general desde el final de la tercera etapa con meta en el Etna.

Almeida (Caldas da Rainha,22 años), debutante en el Giro y en grandes vueltas, no piensa que esté entre los favoritos para llegar de rosa a Milán el próximo día 25. "Cuando me vi con la maglia rosa fue una emoción maravillosa. Ahora es muy pronto para decir si puedo ganar el Giro, pero no creo que pueda hacerlo", señaló.

El ciclista luso basa su opinión en que nunca ha corrido una prueba de tres semanas y está compitiendo con corredores de mucha experiencia. "No sé cómo reaccionará mi cuerpo. Creo que puedo quedarme con el maillot rosa hasta el Piancavallo (etapa 15). Luego ese día veré si puedo volver a defenderlo", comentó.

"Fuglsang y Kelderman están muy fuertes" El líder del Giro también dio su opinión sobre sus rivales directos para las dos próximas semanas. "Jakob Fuglsang y Wilco Kelderman están muy fuertes ahora, pero todos los que están entre los diez primeros son posibles rivales para quitarme el maillot rosa. Vincenzo Nibali también estuvo fuerte en la primera semana, pero los otros dos estuvieron algo mejor", destacó. No obstante, Almeida subrayó el factor experiencia del italiano Vincenzo Nibali, "por lo que seguramente podrá jugar sus cartas en las próximas semanas".