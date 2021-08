No corren buenos tiempos para Croacia. La selección ajedrezada, vigente campeona de Copa Davis, no podrá contar con Marin Cilic, su número uno, para defender su título en Madrid. Además, lo hará con un nuevo capitán, Franko Skugor, después de que Zeljko Krajan, capitán desde 2012, haya sido destituído.

Cilic, número 39 de la ATP, tuvo que renunciar a estar en la Davis debido a una "lesión recurrente de la rodilla".

"La lesión recurrente de la rodilla ha continuado causándome problemas y conforme la temporada iba progresando se iba haciendo patente que la cirugía es inevitable. El trabajo de rehabilitación fue lo suficientemente exitoso como para que la cirugía no sea necesaria en esta etapa, sin embargo, necesitaré someterme a algunas intervenciones menores que me mantendrán fuera de la cancha de tenis por un período más largo y desafortunadamente significa que no podré competir en el Copa Davis este mes . Estoy extremadamente decepcionado, pero creo en mis compañeros de equipo y será su fan más devoto", anunció hace unos días en sus redes sociales.

Ahora, su baja será cubierta por Nino Serdarusic, de 22 años, o Borna Gojo, de 21 años, según informó este lunes el nuevo capitán croata Franko Skugor.

Croacia defenderá así el título en Madrid, con un equipo liderado por Borna Coric, 28 del ranking ATP, y con Serdarusic, número 283 del ránking, o Gojo (281), en los partidos individuales.

“No tenemos unas condiciones muy ideales, pero lucharemos“

"No tenemos unas condiciones muy ideales, pero lucharemos. Borna (Coric) será el primer jugador, Borna Gojo o Nino Serdarusic jugarán el segundo single", dijo el capitán.

"Respecto a los dobles, tenemos tiempo para decidir qué jugadores van a participar, dependiendo cómo le vaya a Ivan Dodig en Londres", declaró Skugor, citado por la agencia de noticias croata "Hina".

Dodig, el mejor tenista croata en dobles, que ocupa el noveno lugar en la lista ATP de dobles, podría llegar a Madrid con retraso debido al ATP Final de Londres, señaló Skugor.