Robert Moreno: "Más que una alegría, es una responsabilidad"

El nuevo seleccionador nacional, Robert Moreno, confesó vivir un "día agridulce" tras ser elegido el relevo de Luis Enrique Martínez en el banquillo del combinado nacional porque su meta era llegar a ser "primer entrenador pero no de esta manera", y mostró su deseo de dejar el "trabajo" del asturiano "en lo más alto".

"No sé por dónde empezar. Dar las gracias al presidente y a Molina por la confianza que depositan en nosotros. Es un día agridulce, más agrio que dulce, porque siempre pensé en ser primer entrenador pero no de esta manera", afirmó Robert Moreno en rueda de prensa acompañado por Luis Rubiales y José Francisco Molina, presidente y director deportivo de la RFEF.

“Doy las gracias a la Federación por la confianza“

El nuevo seleccionador confesó que tenía "mucha tristeza" y que le era "difícil afrontar algo que en otro momento sería muy bonito por las circunstancias que se dan". "Es algo que aceptamos y ahora queremos dejar el trabajo de Luis en lo más alto, llegando a la Eurocopa y ganándola", apuntó.

"Me ha valido que Luis estaba de acuerdo y que nos ha apoyado, eso es lo que más me ha animado y lo más importante. Además, la RFEF ha valorado nuestro trabajo y nuestra profesionalidad, y eso es importante porque su apoyo es clave", comentó.

Para el catalán, no era un día de "alegría", pero sí de "responsabilidad". "Vendrán momentos buenos y también malos, y nos va a valorar por los resultados, pero estamos convencidos de que con trabajo y con este grupo vamos a conseguir buenos resultados", declaró. "Es una responsabilidad y un honor poder defender a la selección de tu país desde el banquillo", agregó.

“Llevo nueve años con Luis en los vestuarios al máximo nivel“

Robert Moreno descartó el no tener experiencia para el cargo. "Sí que la tengo. Llevo nueve años con Luis en vestuarios de máximo nivel, entrenando con los mejores del mundo y viendo las decisiones que tomaba. Hace nueve años tenía una experiencia acumulada en los metodológico y me faltaba el conocimiento del vestuario y los jugadores, pero Luis trató de inculcármelo", replicó.

"Esta oportunidad llega por un camino que no gusta, pero hay que afrontarla. Estoy confiado en que haremos un gran trabajo. No puedo garantizar que ganemos, pero por trabajo y profesionalidad no va a ser. Si no confiamos en nosotros mismos... Los resultados marcarán y si llegamos a la Euro y la ganamos, nadie se acordará de si tenía más o menos experiencia. Sabemos que todo lo que hagamos no va a gustar a todo el mundo, pero ayudaremos a los jugadores a tener recursos para afrontar los partidos", prosiguió.