Rafa Nadal aumenta su leyenda con su duodécimo Roland Garros

El partido comenzó con una declaración de intenciones de ambos. Puntos larguísimos, peloteos de un gran nivel desde el fondo de la pista y cuando uno se escapaba un poco el otro apretaba, los dos primeros juegos fueron para el sacador, no sin apuros. Nadal empezaba por primera vez un partido de Roland Garros de otra manera que no fuera 3-0 a su favor.

“25 minutes in and we're already getting points like this...@RafaelNadal | #RG19 pic.twitter.com/SM5Mw1Lo8q“