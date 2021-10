El suizo Roger Federer se impuso con claridad al argentino Leonardo Mayer en los octavos de final de Roland Garros, 6-2, 6-3 y 6-3 en una hora y 42 minutos, para clasificarse por duodécima vez para los cuartos de ese torneo.

El de Basilea jugará contra su compatriota Stan Wawrinka, que se llevó un disputado partido a cinco sets ante el griego Stefanos Tsitsipas, número 6 del mundo, (7-6 (8/6), 5-7, 6-4, 3-6, 8-6).

“What a day...what a match...what an opponent...what a atmosphere!!Tennis doesn’t get better than this! �������� #respect #battle #paris #love pic.twitter.com/b2bFey6mBh“