Diego del Valle es la cara visible de un proyecto que quiere dar un "giro total" al Sporting de Gijón y que pide al Ayuntamiento la expropiación de las acciones de su actual presidente. Lidera una plataforma con un nombre al que van a tener que aferrarse para conseguirlo: Tu Fe Nunca Decaiga.

En una entrevista telefónica con RTVE.es, este abogado gijonés explica todos los detalles del plan que su asociación acaba de presentar al público y que sigue la línea de otros proyectos que reivindican unos clubes de fútbol popular.

Pregunta: Resumidamente, ¿qué os mueve a emprender este proyecto?

Respuesta: La motivación principal que tiene Tu Fe Nunca Decaiga (TFND) es la socialización de lo que siempre fue un club deportivo que pertenecía a sus socios y que ahora sólo pertenece a su máximo accionista. Entendemos que en 1992, cuando se dio la conversión de clubes a sociedades anónimas deportivas --aparte de que esa medida se ha visto que fue un error--, primero: la gente no lo entendió; y segundo: no suscribió acciones porque no se sentía atraída por el proyecto… Pero es que además después hemos visto cantidad de salvajadas en gestiones de equipos de fútbol en nuestro país que hay que solucionar a nivel general. Y en particular, respecto al Sporting, no podemos soportar más tiempo una gestión basada en un máximo accionista con vocación hereditaria mientras el resto de aficionados y pequeños accionistas prácticamente no tenemos ni voz ni voto.

P: En 2005 el club estuvo al borde de la desaparición. Entró en un concurso de acreedores cuyos últimos pagos se saldaron hace poco más de un año. El club asegura que ahora no está en riesgo. Vosotros decís que sí. ¿En qué os basáis?

R: Lo primero que hay que decir es que el consejo de administración tiene un déficit de credibilidad tremendo. A los sportinguistas se nos dijo que no se debía nada y al día siguiente estábamos en concurso de acreedores; se nos dijo que el dinero de ciertos traspasos iba a ir al proceso concursal, y no fue así; después, en el último ascenso a Primera, se nos dijo que iba a estar ya todo pagado, pero aparecieron nuevas deudas que ni estaban contabilizadas… Así que con estos antecedentes, cualquier afirmación que haga el Consejo supone para el aficionado poco menos que un acto de fe.

Pero al margen de eso el balance que se presenta en la junta de accionistas sigue mostrando una deuda de 18 millones de euros. El consejo dice que no es real, que es contable... pero es la que figura. Además, en el informe adjunto a las cuentas, los auditores manifiestan que la viabilidad del club estaría garantizada sin duda alguna en Primera, pero que en Segunda podría tener problemas. A esto hay que sumar que el patrimonio neto solo es positivo por una maniobra de maquillaje contable, pero el fondo de maniobra es también negativo. En fin, seguramente no estamos tan mal como hace un par de temporadas, pero no estamos tan bien como se nos dice.

P: Habéis hecho un cálculo sobre que la expropiación podría costar al Ayuntamiento 500 millones de euros, lo que ha generado polémica. Y señaláis que los inmuebles son el principal activo… aunque son de propiedad municipal. Explica esto.

R: Es que realmente el Sporting la única propiedad que tiene es su sentimiento. Ha terminado de pagar la recompra de sus marcas, que en su día las vendió al ayuntamiento. Pero es un intangible. La escuela de fútbol de Mareo que vendió al Ayuntamiento hace dos décadas y El Molinón son municipales. Así que no hay un sustento inmobiliario [más allá de de la opción de recompra sobre Mareo] y más allá de la plantilla de futbolistas, el sustento es lo que se genera cada ejercicio, fundamentalmente las cuotas de TV, de los socios y la publicidad. Estas son unas fuentes demasiado inseguras para la viabilidad a largo plazo.

El valor nominal de las acciones que queremos que se expropien es de unos 4 ó 5 millones.

Pero teniendo en cuenta que la entidad no está saneada, no vemos descabellada la valoración de medio millón. Hay que tener en cuenta que en un procedimiento de expropiación, la administración realiza una primera valoración muy a la baja. En todo caso, no somos quienes fijamos el justiprecio. Será el órgano que expropie.

P: ¿Cuánto dinero calculáis en total que han inyectado a fondo perdido las administraciones públicas en el Sporting?

R: Por poner un ejemplo, hasta hace poco la subvención por poner el nombre de Gijón en la camiseta del equipo era de un millón al año. Hay otra cantidad conocida: los 12 millones que pagó el Ayuntamiento por Mareo y las marcas del club. La escuela no se ha recomprado, las marcas sí por tres millones. Así que, entre 25 y 30 millones a lo largo de estas tres décadas se han dado a la entidad, y quitando esos 12 millones, son todo subvención.

P: Si el club tiene deudas, en primera instancia se transferirán y tendrán que ser asumidas por el Ayuntamiento. ¿No es así?

R: Nosotros entendemos que no. No queremos que el Ayuntamiento expropie al Sporting. Sino al máximo accionista. La sociedad seguirá existiendo y tendrá que nombrar un nuevo Consejo, donde si el Ayuntamiento quiere participar habría que ver cómo se hace. Pero la responsabilidad de las deudas de una SAD no recaen en el máximo accionista como tal, sino en el órgano que la gestiona, el consejo de administración.

También conviene aclarar que en los 18 millones de deuda, afortunadamente no hay ninguna vencida con Hacienda o la Seguridad Social.

En fin, que si el Ayuntamiento no participa en la nueva sociedad, entendemos que no tendrá responsabilidad sobre esa deuda.

Protesta en el Molinón (2012) EFE

P: La expropiación afectaría a las acciones en manos de Fernández o sus empresas, un 73%. El otro 27% se quedaría en manos de sus actuales accionistas. ¿Cuántos y quiénes son?

R: No lo sabemos. Cuando se constituyó la SAD hubo 7.900 accionistas. Se suscribieron tres millones y pico. ¿Y por qué ahora el capital social es de siete millones y pico? Es porque la familia Fernández permutó una deuda que dicen que tenían con el club a cambio de nuevas acciones y con eso se hicieron con la mayoría. Aparte de eso creo que no ha habido demasiados movimientos en el accionariado. Así que debe haber más de 6.000 accionistas.

P: Habláis de socializar, del derecho a que los aficionados puedan invertir en su equipo. Pero imagino que más allá de la suscripción de las acciones tendrá que haber mucho trabajo y mucha gente comprometida.

R: Es que con las SAD es que siempre todo se hace atropelladamente. La conversión en el 92 se tuvo que hacer en tres meses. Si alguien plantea una ampliación de capital, hay que hacerlo en unos dos meses. En cambio, ahora sí podemos optar a que el Ayto pueda tener un número importante de acciones a futuro, que no haya un plazo para enajenarlas y que pueda hacer un convenio marco con el Sporting para que vaya vendiendo esos títulos [con un tope de diez por persona, según su propuesta].

No tiene sentido que entidades de fútbol con más de cien años de historia sean propiedad de quien, además del derecho, tuvo la suerte de estar vivo y tener dinero en 1992. ¿Es que los que nacieron en 2011, como mi hija, no tienen derecho a ser socios de su equipo?

P: La recogida de las firmas exigidas para ejercer la iniciativa popular (23.000) es solo la primera fase de un proceso muy largo. Lo que se pide es un referéndum… En un país donde la democracia directa apenas se ejerce, supone un gran reto. En fin, en qué plazos os movéis y cómo vais a movilizar?

R: Tenemos que irnos a la normativa estatal de la iniciativa legislativa popular (ILP), por lo que tenemos nueve meses para recogerlas en pliegos oficiales. Creo que las conseguiremos en bastante menor plazo. Luego hay que plantear el referéndum y ahí dependeríamos de las administraciones.

Pero en lo que a nosotros concierne por ahora, la recogida de firmas, estoy convencido de que no vamos a agotar ese plazo para bien o para mal. Si lo podemos tener solucionado en uno o dos meses, fenomenal; a lo mejor en tres, pero si tenemos que agotar el tiempo quizá habría que darle una vuelta al proyecto.

P: Decís que el proyecto “beberá de las fuentes de la experiencia de otras aficiones que sufren o han sufrido el azote de las SAD” y, sobre todo, citáis al Recreativo de Huelva, un caso muy conflictivo, con múltiples recursos pendientes de resolver en los tribunales y con una gestión cedida a una empresa y cuestionada por opaca. Parece que vuestro modelo no es ese. ¿Por eso decís que “será parcialmente pionero en el ordenamiento jurídico de nuestro fútbol”?

R: El problema del Recreativo es que tenían una situación absolutamente dramática donde el ayuntamiento intervino sin que nadie se lo pidiera asumiendo la gestión en un primer momento. Nosotros promovemos una expropiación y que el nuevo consejo de administración no sea del ayuntamiento ni mucho menos, sino que lo elijan los pequeños accionistas. Por tanto difieren muchísimo los dos casos. Nosotros iríamos respaldados por una iniciativa popular, con un respaldo absoluto. A partir de ahí estoy convencido de que el máximo accionista del Sporting intentará pleitear como ha hecho el del Recre. Estoy convencido de que habrá una conflictividad judicial, pero que las expropiaciones van a seguir su curso y los accionistas solo conseguirán el justiprecio.

P: Tú ya eres accionista y la cara visible. Pero como el resto de miembros de la junta de TFND renunciáis a participar en el hipotético nuevo consejo. ¿Qué perfiles y qué recursos tenéis para sacar adelante el proyecto?

R: TFND cuenta con 700 asociados de todas las profesiones. Siempre hemos dicho lo mismo: no queremos entrar en el Consejo. Solo que queremos que se elija como antes de 1992: que todos tengamos derecho a opinar y a votar. Y cuando las cosas se hagan mal, intentar poner a otras. No es un quítate tú para ponerme yo. Nuestra labor es intentar socializar. Trabajamos desinteresadamente.

P: El Sporting tiene esta temporada un presupuesto de 24M, de los que destina casi la mitad a las nóminas de los futbolistas y técnicos. ¿Esta gestión popular es compatible con esos salarios?

R: El tope salarial para la siguiente temporada se va a restringir en caso de que no suba a Primera. Lo que está claro es que el club tiene que dar un giro en todos los aspectos. Hay que intentar tener una sociedad mucho más moderna y competitiva.