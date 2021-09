Diego Costa, baja ante el Girona y duda para el Camp Nou

Las pruebas realizadas por el Atlético de Madrid han descartado la rotura muscular de Diego Costa en la parte posterior del muslo tras realizarle una resonancia magnética en la Clínica Universidad de Navarra, al igual que ha su compañero Thomas Lemar. El francés ha sido diagnosticado con una lesión miotendinosa de grado I en la musculatura isquiosural del muslo.

"En el partido del Girona no va a estar Diego", confirmó el 'Cholo' en rueda de prensa, que no descartó al hispano-brasileño para el duelo del sábado ante el FC Barcelona. "Este martes no va a participar y esperemos que para el partido del sábado pueda estar dentro del grupo", añadió. El parte médico no ofrece tiempo estimado de recuperación del atacante

Costa se retiró en el descanso del partido ante el Alavés tras sufrir unas molestias después de marcar el segundo gol de su equipo en la victoria por 0-4 en Mendizorroza. El hispanobrasileño está teniendo un año complicado en cuanto a las lesiones tras estar casi tres meses de baja después de operarse del pie el pasado mes de diciembre.