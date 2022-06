Atlético - Leverkusen | Champions

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se ha desmarcado del 2-4 cosechado en Alamenia y ha asegurado, que a pesar de la buena ventaja que traen de Alemania, hay que afrontar el partido con "intensidad" y "determinación". Para ello, el argentino ha apostado por llevar el partido donde les haga "sentir mejor".

"Siempre interpreto los partido de una sola manera, valorar la camiseta que tenemos puesta, ya sea Copa, Champions, final de Champions o amistoso; siempre hay que jugar con la misma intención. Tenemos un rival con juego ofensivo interesante, con una salida de balón muy buena, va a ser peligroso. Mañana espera un partido de esas características. Siempre digo que la Champions es peligrosa, hay que estar atentos y la mejor manera es salir fuertes y llevar el partido donde mejor nos sintamos nosotros", ha avisado el Cholo en la rueda de prensa previa al partido de la vuelta de octavos de la Champions League ante el Bayer Leverkusen.

Simeone no se fía de los alemanes y ha advertido de las situaciones cambiantes que se van a dar durante el partido, algo que ha estado trabajando con el equipo para poder responder a todas y en ese camino a estar entre los ocho mejores de Europa, ha destacado un palabra que menciona cada vez que tiene la oportunidad, "motivación".

"A mí me preocupa todo, durante el partido hay situaciones muy cambiantes y el equipo debe estar preparado para resolverlas, mañana no varía, siempre con la preocupación y la vista puesta. Los cuerpos hablan, se nota cuando el equipo está presente, me espero un estadio lleno y con participación y todo eso hace que el valor de la posibilidad de estar entre los ocho mejores de Europa sea aún más grande, encontraremos la famosa palabra, motivación. La motivación es una cuestión interna y espero que mañana lo vivamos de esta manera", ha resaltado el entrenador del Atlético de Madrid.