Fútbol | Caso FIFA

El francés Michel Platini, presidente de la UEFA inhabilitado por la FIFA por ocho años, acudió este lunes a la sede del máximo organismo futbolístico mundial para declarar ante el Comité de Apelación y recurrir su sanción.

El mandatario galo aseguró ante los medios que no se presentaba para luchar por su futuro, sino "contra la injusticia". "No he hecho nada y no temo por nada. Si tuviera algo que reprocharme estaría escondido en Siberia por la vergüenza", apuntó.

El exfutbolista del Juventus Turín no se había presentado la primera vez que fue convocado para declarar ante el Comité, ya que, según dijo, el proceso estaba viciado. "(los instructores del caso) dijeron ya todo en los periódicos, no merecía la pena venir", señaló este lunes.

El pasado octubre el Comité de Ética de la FIFA suspendió de forma provisional al presidente de la FIFA, Joseph Blatter, durante ocho años, dentro de la investigación que se lleva a cabo en el organismo futbolístico mundial por presunta corrupción; y, por el mismo periodo, a Michel Platini, presidente de la UEFA desde 2007 y que no pudo presentarse para relevar al helvético en las elecciones.