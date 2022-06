Sporting de Gijón - Real Madrid

Rafa Benítez ha mostrado cuales son sus ideas para un Real Madrid, que le "gustaría" que en unos meses se hable de él porque "gana, juega bien, entretiene y divierte pero mantiene equilibrio", destacando el trabajo defensivo clave para la consecución de títulos.



El nuevo técnico madridista incide en el equilibrio. Es consciente de que es uno de los puntos claves para su elección como sustituto del italiano Carlo Ancelotti y es una de las máximas a respetar por sus jugadores. "Me gustaría que se hablara de un Real Madrid que gana, juega bien, entretiene, divierte pero mantiene equilibrio. Lo defiendo, hay que encajar menos goles y dar menos opciones al rival de que te haga gol. Eso hace que puedas ganar partidos y títulos", dijo.



A horas de su debut oficial como técnico madridista, Benítez no ocultó sus sensaciones. "Son bastantes emociones desde mi vuelta a casa. El debut en el Bernabéu y ahora en la competición liguera. Siento emoción, orgullo y satisfacción. Espero que también alegría después del partido".

“Aquí hay que ganar cada partido“

Y asume sin peros la responsabilidad de ganar títulos. "Como soy de madridista y madrileño, tantos años vinculado al club, se el sentir de la gente y los socios. Quieren que el equipo gane la Liga pero también la Champions y la Copa. Para eso ante el Sporting hay que sentar ya las bases para el futuro. Aquí hay que ganar cada partido".



Dejó Benítez palabras de cariño al regreso del Sporting de Gijón a la elite del fútbol español. "Tenemos muchísimo respeto y cariño al Sporting. Su vuelta a Primera es una alegría y satisfacción para los que les gustan el buen fútbol. Recuerdo muy bien su estadio, siempre con buen césped, donde se juega buen fútbol. Hay que intentar ganar jugando bien si es posible".



Nuevamente el técnico madridista fue cuestionado por el galés Gareth Bale y su nueva posición en el campo. Defiende la libertad de movimientos de sus jugadores de ataque. "Tienen libertad siempre dentro de un orden para que sea positivo de cara al equipo. Son jugadores ofensivos, de talento, tienen libertad para moverse por el campo hacia donde ellos crean que va a ser más efectiva su aportación", analizó. "Bale tiene disparo, velocidad, equilibrio físico que otros no tienen pero que poseen más talento y pase, esas diferentes cualidades nos permite ser más imprevisibles al rival. Si Bale termina en la derecha lanzando un centro significa que no es fijo en una posición como Cristinao, Isco o James. Tienen libertad para aplicar sus características y que el beneficiado sea el equipo".



Espera Benítez una Liga más igualada con equipos que provocarán fallos de Barcelona y Real Madrid. "La Liga va a tener equipos como Sevilla, Villarreal, Valencia y Atlético de Madrid que son muy fuertes y se van a perder más puntos. Empatar o perder no va a ser tan trascendente como en el pasado".



Por último, son querer hablar de la posible llegada de David de Gea, dejó claro que el respeto al costarricense Keylor Navas es máximo. "Cuando hablo con Keylor y entreno con él estamos hablando de un profesional inteligente con el que estoy encantado. No hablo de jugadores que no pertenecen al Real Madrid. Keylor entrena muy bien, está jugando muy bien y es todo positivo".