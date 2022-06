MotoGP | GP de España

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) llega a Jerez con el objetivo de mantener el liderato en el campeonato del mundo de MotoGP cuando este fin de semana se dispute el Gran Premio de España.

La confirmación de la ausencia de Dani Pedrosa, unida a la lesión de su compañero Marc Márquez, que correrá pero no está al 100% tras su lesión en el meñique, le allanan considerablemente el camino al campeón italiano para conseguir su objetivo.

Aunque en el polo opuesto se puede encontrar a los italianos Andrea Dovizioso y Andrea Iannone, los pilotos oficiales de Ducati, que han demostrado que su Desmosedici GP15 funciona y muy bien, y a su propio compañero de equipo, español Jorge Lorenzo.

Márquez correrá

La primera gran noticia del fin de semana la protagonizó Marc Márquez, quien se cayó mientras entrenaba Dirt Track y en el percance se rompió el dedo meñique de su mano izquierda, razón por la que tuvo que pasar por el quirófano, pero que no le impedirá estar en Jerez, aunque lo lógico y normal es que no esté al ciento por ciento.

No obstante Márquez ya se fracturó el pasado año el peroné un mes antes de comenzar el campeonato y ello no fue obstáculo para que lograse la victoria en la primera carrera de la temporada y además encadenase una secuencia ininterrumpida de diez triunfos.

El único apunte favorable en la situación del piloto de Repsol Honda es que la lesión se la ha producido en la mano izquierda, la que actúa sobre la leva del embrague, y al disponer las motos del tan cacareado cambio "seamless" (sin espacio entre las marchas), el trabajo de la mano se circunscribe básicamente a asir con fuerza el manillar, por lo que casi nadie duda de que el actual campeón del mundo podrá rendir a un nivel más que aceptable.

Quien no lo hará es su compañero de equipo, Dani Pedrosa, que el martes anunció que no estaría en Jerez de la Frontera al no tener las "cosas" claras.

Dani Pedrosa probó su rendimiento sobre una moto de "Supermotard" y no se sintió cómodo en la misma, razón que esgrimió para declarar su "baja" en la primera carrera a disputar en el Viejo Continente y esperar así a la siguiente cita, dentro de quince días en el circuito francés de Le Mans.

Con esas premisas, Valentino Rossi llega a un circuito que siempre se le ha dado bastante bien con muchas posibilidades de mantener su posición de privilegio en la clasificación del campeonato, con la sola oposición, clara, de Dovizioso, Iannone y Lorenzo, los que más opciones tienen de arrebatarle la victoria al nueve veces campeón del mundo transalpino.