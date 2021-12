El secretario general de la RFEF, Jorge Pérez, ha afirmado que su organismo recibió la notificación de los graves incidentes acontecidos en las inmediaciones del Vicente Calderón sólo once minutos antes y, con el estadio lleno, por motivos de orden público no se consideró suspender el encuentro.

“Al estar el estadio lleno se consideró que podía ser contraproducente suspenderlo“

"Once minutos antes del inicio del inicio del Atlético Madrid-Deportivo, Victoriano Sánchez Arminio (presidente del Comité Técnico de Árbitros), recibió una llamada de la Liga de Fútbol Profesional y otra del colegiado del partido. Se lo comunicó a un miembro de la RFEF y, al estar el estadio lleno y quedar poco tiempo, por motivos de seguridad y de orden público, se consideró que podía ser contraproducente suspenderlo", ha comentado Jorge Pérez a Efe.

Un aficionado coruñés, de 43 años, cuyas iniciales son F.J.R.T y es más conocido como "Jimmy", falleció este domingo tras ser hospitalizado esta mañana después de ser golpeado presuntamente por seguidores radicales del Atlético de Madrid y rescatado del río Manzanares.

El secretario general de la RFEF, asimismo, ha señalado que otro de los motivos para la no considerar la suspensión del encuentro fue que el coordinador policial de seguridad "no se dirigió en ningún momento" a este organismo, seguramente porque consideró que era mejor no suspenderlo para evitar posibles incidentes en el desalojo del estadio, por lo que la RFEF no se planteó la no disputa.

Jorge Pérez ha querido mostrar "todo el apoyo de la RFEF" a la familia del fallecido y apuntado que este organismo "intentará buscar y apoyar cualquier medida encaminada a erradicar la violencia en el fútbol y en el deporte en general".

Algunas de ellas serán ya objeto de estudio en la reunión de urgencia que este lunes, en el Consejo Superior de Deportes, mantendrá la Comisión Antiviolencia.

La LFP trato de suspender el partido Por su parte, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha asegurado que trató de "suspender" el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Deportivo tras los incidentes ocurridos entre aficionados de ambos equipos antes de la disputa del choque, pero no fue "posible". "La LFP ha sido firme en su intención de suspender la disputa del encuentro sin que haya sido posible", señala el comunicado remitido por la institución, que ha tratado de contactar pero no se ha podido comunicar con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), único organismo competente para la suspensión de un partido. La LFP recuerda que trabaja "junto a Aficiones Unidas, el Cuerpo Nacional de Policía y todos los clubes y SAD" para "erradicar la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el fútbol profesional". Además, el organismo manifestó su "repulsa" ante los incidentes.