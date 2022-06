Finalizada su preparación, España aterrizará este domingo en Brasil dispuesta a defender su corona en el Mundial 2014. Del Bosque ha afirmado que la selección está "lista" y, tras dos amistosos, ha revalorizado la línea que más ha dado que hablar: la delantera.

David Villa, Fernando Torres y Diego Costa, los tres puntas elegidos por el técnico salmantino, han iniciado su pelea por el puesto titular con buenas actuaciones en los dos partidos amistosos que ha disputado España como preparación para el Mundial.

El primero, máximo goleador histórico de la Roja, aumentó su renta en dos goles este sábado contra El Salvador. Con su doblete en Washington, el 'Guaje' ya suma 58 tantos como internacional. Su gran actuación, además, le ha vuelto a meter en la pelea por entrar en el once después de las dudas surgidas tras una temporada irregular en el Atlético.

"Estoy contento porque para todos los que nos hemos incorporado tarde era un partido importante para tener minutos antes del Mundial". "Feliz por haberlos aprovechado, conseguir dos goles y volver a marcar con España. Siempre que marcas y sirve para que la selección gane te hace más feliz", añadió.

El asturiano, además, tuvo palabras para su compañero Diego Costa: "Le he visto cómodo, realizando grandes esfuerzos y con su isquio reaccionando muy bien. Le ha faltado el gol pero seguro que en Brasil hará goles. Lo más importante es que cada vez se le va más acoplado a la selección y que ha respondido bien", manifestó.

Diego Costa: "Me he quitado el miedo"

El hispanobrasileño, tras disputar 73 minutos contra El Salvador, ha dicho que ha "perdido el miedo" a romperse y se ha declarado preparado para jugar cuando Del Bosque precise. Sin duda, se presenta como la primera opción para la delantera de España.

"Me he encontrado muy bien", dijo en una conversación con Efe. "Tenía que probarme y forzar y, o me rompía o podía ir al Mundial y las sensaciones han sido muy buenas. Hasta hoy iba con miedo pero me lo he quitado", añadió.

"Espero jugar de la mejor forma posible el Mundial. Es mi objetivo. Cada vez mejoro más la compenetración con los compañeros sobre el campo. La verdad es que la semana ha sido muy buena. Me encontré cada día mejor en los entrenamientos y lo importante era probar en el partido", explicó.

“Será un placer jugar con España en Brasil“

Diego Costa intenta no pensar en el recibimiento que va a tener en Brasil tras decidirse a jugar con la selección española y se centra en lo deportivo. "El recibimiento que me hagan dependerá de la manera en la que la gente haya interpretado las cosas. Yo estoy muy a gusto. Cuando llegue allí veremos cómo es el recibimiento pero, sea como sea, será un placer jugar un Mundial con España en Brasil", concluyó.