Fútbol | FC Barcelona

El entrenador del FC Barcelona, Gerardo 'Tata' Martino, ha comentado este viernes en referencia a que puedan conseguir este sábado el mejor arranque histórico en la Liga BBVA que si vencen en Almería y consiguen hacer siete de siete, pero al final no ganan y revalidan la competición no significará mucho, por lo que se centra en seguir con los buenos resultados y sus rotaciones de jugadores para llegar frescos al momento clave de la temporada.

"Si hacemos siete de siete pero no ganamos la Liga no significa mucho, solo una estadística que se repetirá a principios de año. Lo más importante es lo que suceda en mayo del año próximo, lo relevante", manifestó en rueda de prensa.

Por ello, el técnico quiere centrarse en ganar en Almería pero sin pensar en los récords, pues enfrente tienen a un rival correoso que a su parecer ha tenido mala suerte hasta el momento y que no merece estar tan abajo en la tabla con solo tres puntos fruto de sendos empates. "Se le han ido muchos puntos en el final de los partidos, ha sucedido en varios", destacó.

"Tiene jugadores muy desequilibrantes, como el cuarteto atacante, jugadores de muy buen uno contra uno, con buenos defensas, para mí todos los rivales tienen un nivel de exigencia que hace que tengamos que estar en estado de alerta, a medida que podamos hacer nuestro juego crecerán las probabilidades de triunfo", señaló sobre el choque del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Todavía sobre el partido, dio a entender que Marc Bartra ocuparía el lugar en la zaga del lesionado Javier Mascherano y que Neymar podría entrar en la rotación. "Lo que más destaca de Marc es su carácter, ganas e ímpetu, y deseo de triunfar en el Barcelona. A lo mejor eso en algunos momentos le juega en contra, pero es joven y con el tiempo va a ir ganando en tranquilidad y en los próximos años veremos la mejor expresión de él", apuntó sobre el central.

"No consulto las rotaciones porque el jugador siempre está listo para jugar. Tenemos un 70% del equipo que compite aquí y en su selección y no podemos desviar la atención de esas situaciones", señaló antes de recordar que Neymar sigue siendo el segundo jugador de la plantilla después de Víctor Valdés con más minutos disputados en lo que va de temporada sumando club y selección.

Confiado en la renovación de Iniesta

En cuanto a Andrés Iniesta, y su renovación, no tiene ninguna duda de que se sellará. "Siempre hay jugadores que son la imagen de cada club y nadie puede poner en duda que Andrés es una de las imágenes del Barcelona. Con lo que ha dicho Andrés respecto a las ganas de continuar y terminar su carrera en el Barcelona lo dice todo. Si fuera presidente desearía que los jugadores emblemas terminen su carrera aquí", señaló.

"Veo muy bien a Leo, no tengo argumentos para hacer comparación respecto a otras temporadas pero realmente le veo muy bien, muy entero, siempre bien recuperado de un esfuerzo a otro. Contra el Rayo no hizo goles pero fue el partido más completo que jugó, volvió a tener una gran actuación en la jornada pasada", apuntó sobre su compatriota.

También anunció que espera tener de vuelta a Carles Puyol pronto, tras el próximo compromiso de selecciones y para jugar contra el Valladolid. "Ha hecho un entrenamiento de fútbol formal con los chicos del B, lo ha hecho bien y ha juntado casi 50 minutos en dos tiempos de 25. Se le vio muy bien, hace casi 7 meses que está fuera, pero si en ningún momento tuvimos prisa ahora que está todo muy cercano tendremos mucho cuidado, hay que ver cómo hace el entrenamiento de hoy. La fase más difícil la ha superado, esperamos que después de fechas FIFA les tengamos a todos", argumentó.

"En ningún caso, ni con él ni con nadie. Soy de la idea de que tiene que recuperarse y tenemos que buscar soluciones en otro jugador, no meteremos prisa. Tuve un caso que me marcó y dije que nunca iba a entrar un jugador al campo si no estaba en las mejores condiciones", aseguró al respecto, dejando claro que no iba a permitir una recaída por tener prisa por volver a verle de corto en el terreno de juego.

Por otro lado, en cuanto al Elche-Real Madrid y la polémica arbitral, quiso quedarse al margen. "Me parece injusto y que a lo único que contribuyo es a tirar a los árbitros a los leones y me parece injusto. No estoy en la línea de Gerard, estoy más en la de Iniesta; no vi el partido", apeló.

A su juicio, los 'clásicos' son lo que son y no atienden a precedentes. "Será un partido lindo para verlo, va a ser largamente el partido de la jornada independientemente de que luego el resultado pueda o no ayudar al Barcelona, que debe ocuparse de ganar su partido", señaló respecto al derbi madrileño de este sábado.