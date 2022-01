El Gobierno prevé reducir la deuda del fútbol profesional de 4.000 a 3.000 millones de euros en el próximo trienio con la aplicación del Plan de Sostenibilidad previsto hasta la temporada 2015-16, según anunció el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal.

Al término de 2011-12, la deuda de los clubes de la Liga BBVA era de casi 3.600 millones y la de los de la Liga Adelante de algo más de 500 millones, desveló Cardenal en función de los datos que ha recogido el Gobierno de las auditorías presentadas por los equipos.

El dirigente destacó el "cambio cultural" que se ha producido en los últimos años en los clubes de las Ligas BBVA y Adelante, que se han aplicado en la reducción de la deuda con la Hacienda Pública y la Seguridad Social y avanzó que en este curso 2013-14 ya se habría rebajado en 300 millones.

"Ese cambio es el principal activo para reconducir una situación complicada. Los clubes se están esforzando porque no va a volver a haber nunca un Plan de Saneamiento, al menos mientras esté este equipo de gobierno", comentó Cardenal en un desayuno informativo con la prensa en la sede del CSD en Madrid.

El presidente del Consejo explicó que la reducción de la deuda vendría por la rebaja de 100 millones de euros anuales en los presupuestos de los clubes, otros 100 en la venta de jugadores al exterior y unos 100 con la entrada de capital extranjero, caso de los fondos de inversión, en las próximas tres temporadas.

Cardenal se felicitó por los resultados del trabajo silencioso de la Comisión Mixta formada por miembros del Consejo Superior de Deportes y de la Liga de Fútbol Profesional, que ha mantenido 85 entrevistas formales con clubes de Primera y Segunda, pues, según él, existen "datos alentadores" como la reducción de 80 millones, un 8 por ciento, de la cantidad adeudada a Hacienda en el último año, entre marzo de 2012 y 2013.

"No es verdad que haya una complacencia de la Hacienda pública. La deuda está concentrada en pocos clubes y se han detectado prácticas no legales en las inspecciones", subrayó Cardenal, quien informó de que los clubes destinan 120 millones anuales en los gastos financieros generados por la deuda.

Cardenal aseguró que se va aplicar la ley contra aquellos clubes que no cumplan con la normativa, lamentó la "laxitud" en aplicación de la Ley Concursal, que "daba la sensación de que se hacía para eliminar deuda", y dijo que "es imprescindible" eliminar la sombra sobre la seguridad jurídica si se quiere atraer al capital extranjero.

De esta forma, el fútbol español podrá, para él, "competir en situación de igualdad" con otras Ligas de su entorno como la Premier o la Bundesliga y añadir a la "excelencia deportiva la excelencia financiera". "Somos un referente en el mundo del fútbol y es importante proyectar una buena imagen de cara al exterior. A veces se exporta una imagen de prácticas ilegales, el amaño de partidos, pero ésa no es la foto del fútbol español", destacó.

Reforma de la Ley del Deporte

Por otro lado, también anunció Cardenal que le gustaría que estuviera aprobada la reforma de la Ley del Deporte el 30 de junio de 2014, "porque si no se perdería otra temporada", de la que en septiembre se presentará un anteproyecto.

En dicha ley está incluida la venta centralizada de los derechos de televisión de los clubes de las Ligas BBVA y Adelante, que no descarta que se pueda adelantar. "pero los contratos hay que cumplirlos", recordó, ya que es indispensable, según él, para la entrada de la inversión extranjera. "La 'guerra del fútbol, el no saber cuándo se dan y dónde los partidos, no facilita esa entrada del dinero de fuera", lamentó.

Igualmente, el presidente del CSD subrayó que no hay "ninguna intención de modificar el partido en abierto" y que en la nueva Ley del Deporte la Administración será la primera acreedora en el cobro de las deudas a la Seguridad Social y Hacienda, con lo que no librará el 35 por ciento de los derechos de TV a los clubes si no están al corriente de pago.

Asimismo, dijo que se establecerá un nuevo marco legislativo para la Gobernanza del fútbol y un nuevo marco laboral para procurar una mayor "paz social" y evitar convocatorias de huelga como las de los últimos años en el fútbol o el baloncesto. "Estamos convencidos de que el fútbol ha cambiado. Creo que se puede poner como ejemplo para el país, pues desde el cambio y aplicando medidas se puede salir de esta situación de crisis", aseguró el presidente del CSD.