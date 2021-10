Sir Alex Ferguson, entrenador del Manchester United desde 1986, ha anunciado este miércoles que se retira de los banquillos al final de esta temporada después de 26 años dirigiendo al equipo británico.

Deja el fútbol activo con 71 años y con su decimotercer título de la Premier League recién conquistado en el campeonato inglés que se suma a las dos Copas de la Liga de Campeones. Ahora se abrirá la cuestión de quien será el que suceda a uno de los entrenadores más laureados del mundo.

"La decisión de retirarme es algo que he pensado mucho y no la he tomado a la ligera. Es el momento adecuado", señala el entrenador escocés, el técnico de mayor éxito en la historia del fútbol inglés.

Será director y embajador del United Según los medios británicos, los problemas de salud del veterano técnico podrían haber pesado sustancialmente en su decisión, el club había confirmado que Ferguson, que lleva un marcapasos desde 2004, se someterá a una operación de cadera en agosto. Aunque en su nota, Ferguson destaca su satisfacción por dejar al club más famoso de Inglaterra en buena forma, después de haber ganado esta temporada un nuevo título de liga para el Manchester United, el número 20 del historial del club. “Ha sido un honor y un enorme privilegio haber tenido la oportunidad de liderar vuestro equipo“ De cara al futuro, el entrenador dice que será "director y embajador" del United, lo que, junto con otros intereses particulares, le mantendrá ocupado. El escocés agradece a los aficionados el apoyo durante estos años y afirma que ha sido "un honor y un enorme privilegio haber tenido la oportunidad de liderar vuestro equipo y", añade, "atesoro mi tiempo como entrenador del Manchester United". Ferguson dirigirá su último partido el próximo domingo 19 de mayo en la ciudad de West Bromwich donde finaliza la temporada para el Manchester. Una semana antes la afición le rendirá un gran homenaje en Old Trafford en el encuentro contra el Swansea City.

26 años de agradecimientos El técnico hace hincapié en la calidad profesional del equipo y la variedad de edades que hay entre los jugadores, que aseguran que continúen los éxitos. "Nuestras instalaciones de entrenamiento están entre las mejores del deporte global y nuestro hogar del Old Tratford es con justicia considerado uno de los centros líderes del mundo", agrega. “Me han dado la confianza y el tiempo para construir un club de fútbol, en lugar de simplemente un equipo de fútbol“ "Debo rendir tributo a mi familia. Su cariño y apoyo han sido esenciales. Mi esposa Cathy ha sido una figura clave a lo largo de mi carrera, aportando una base de estabilidad y estímulo", señala. Al mismo tiempo, el entrenador agradece a los jugadores y personal directivo, del pasado y el presente, por la actitud profesional y también por la dedicación que le ha permitido al club obtener numerosos títulos a lo largo de la historia. "En los primeros años, el apoyo del consejo (de administración), y de Bobby Charlton (legendario jugador inglés) en particular, me han dado la confianza y el tiempo para construir un club de fútbol, en lugar de simplemente un equipo de fútbol", puntualiza. Además, Ferguson agradece a la familia Glazer, actual propietaria del club, por haberle apoyado y a los aficionados.