Fútbol | Real Madrid - FC Barcelona

Ricardo Izecson dos Santos, 'Kaká', centrocampista internacional brasileño del Real Madrid, descarta que el objetivo del 'clásico' liguero que este sábado acoge el estadio Santiago Bernabéu sea "dejar al FC Barcelona en crisis", y destaca la importancia anímica de volver a ganar al gran enemigo a tres días de visitar al Manchester United.

“Sería ideal ganar mañana para llegar bien a Old Trafford“

"No pensamos en dejar al Barcelona en crisis, pensamos en lo que tenemos que hacer, que es ganar. En el Camp Nou el equipo demostró que tiene condiciones para ganar a cualquiera, donde sea, y nos deja confiados. El partido de Manchester será importantísimo, por lo que sería ideal ganar mañana para llegar bien a Old Trafford", ha valorado en rueda de prensa.

Kaká no pudo disfrutar en el terreno de juego del Camp Nou del triunfo en las semifinales de Copa del Rey, pero se perfila titular en el Santiago Bernabéu para el 'clásico' liguero. El brasileño ha asegurado que José Mourinho aún no ha dicho el equipo titular a sus jugadores. "Aún no lo sabemos. Normalmente nos deja a todos listos para el partido y mañana decide quién juega".

De lo que está convencido es que puede brillar, como ha hecho en los tres últimos partidos de Liga del Real Madrid, en un 'clásico'. "En partidos importantes como es un clásico puedo seguir haciendo cosas importantes para el equipo. Si juego mañana puede ser una buena oportunidad para mi".

Y no se siente molesto por no tener continuidad y no haber jugado el pasado martes ante el Barcelona. "No es una decepción no jugar porque tenemos que respetar siempre la decisiones del entrenador que piensa en lo mejor para el Real Madrid".

"Viendo lo que ha hecho el equipo contra el Barcelona es difícil decir alguna cosa. Mis compañeros que estuvieron en el campo hicieron un gran partido, les doy la enhorabuena. Yo estoy preparado para cuando el míster decida los partidos que juego y poder ayudar", ha añadido.

Kaká ha destacado que la motivación de los jugadores madridistas será la misma en Liga, pese a la gran diferencia de puntos con el líder, y marcó el objetivo de reducirla.

"Tenemos muchas ganas de jugar todas las veces que lo hacemos contra el Barcelona. Siempre es un partido especial. Sabemos que el estadio estará lleno tras una semana muy buena para nosotros. Nos da una motivación extra para jugar el partido", ha explicado.

"Sabemos que 16 puntos de distancia son muchos pero pensamos en cada partido. Mañana tenemos la posibilidad de bajar a trece que es distinto y luego pensaremos en bajar más cada partido y ver más cerca al Barça. Lo primero sería ideal pasar pronto al Atlético. Vamos objetivo a objetivo", ha agregado.

La victoria en el Camp Nou piensa el centrocampista brasileño que da "mucha confianza" a los jugadores madridistas y les hizo ver que pueden ganar a cualquier rival. "Podemos lograr nuestros objetivos jugando en Camp Nou, en Old Trafford o donde sea. El equipo tiene condiciones".

"Poco a poco hemos entendido bien como jugarle al Barcelona. Se demostró en el último partido, con un comportamiento en el campo muy bueno, sin conceder oportunidades. Este equipo es muy maduro, con jugadores competentes con condiciones de hacer mucho y conquistar muchas cosas con el Real Madrid", ha sentenciado.