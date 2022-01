El entrenador del Athletic Club, Marcelo Bielsa, ha asegurado que no se arrepiente de seguir dirigiendo al club bilbaíno después de la contundente derrota ante el FC Barcelona (5-1) en la decimocuarta jornada, un partido en el que las diferencias fueron "notorias".



"De ninguna manera me arrepiento de haber renovado con el Athletic. Si solamente los buenos resultados nos llevaran a tomar decisiones, serían casi siempre equivocadas. Hoy nos faltó velocidad para el ataque, capacidad de desequilibrio... observé una diferencia notoria", comentó.



"El fútbol no se apoya únicamente en el proyecto diseñado para ese partido. El partido que nosotros proyectamos fue medianamente eficaz en el sentido en que no recibimos situaciones clara de peligro, pero al más mínimo desliz, la dinámica del juego cambia las cosas", dijo el argentino.



"Lo que ocurre es que con el Barcelona si tienes un desequilibrio, te resulta difícil neutralizar. No pudimos y a partir de ahí el partido se nos puso más difícil", sentenció el técnico de los 'leones', que explicó la posición que debería tener su equipo. "Por el plantel merecemos estar en el tercio superior de la tabla", finalizó Bielsa, quien no sabe "nada" de una posible salida de Llorente en diciembre.

Vilanova, "orgulloso" de su equipo El técnico del Barcelona, Tito Vilanova, ha asegurado sentirse "muy orgulloso" del triunfo ante el Athletic Club (5-1) y ha reconocido que, si su equipo mantiene este nivel de juego, podrá perder partidos más adelante, "pero será más difícil".



"Claro que hay cosas que mejorar, pero lo importante es que tengamos ganas de ganar y la capacidad de trabajo que tenemos últimamente. Así claro que podemos perder partidos, pero será más difícil que perdamos", ha dicho Vilanova en rueda de prensa tras el encuentro en el Camp Nou.



En una noche donde su equipo ha firmado el mejor arranque liguero de la historia de la Liga, el técnico ha admitido estar "muy contento de haber podido hacer este récord, pero más aún por el rendimiento de los jugadores, por cómo han interpretado el partido y, porque si ellos han corrido, nosotros aún más".



"Está bien hacer estos partidos ganados, estamos contentos, pero estamos más orgullosos de que hoy, ganando 5-1, seguíamos presionando, intentando marcar. Así seguro que seremos fuertes, seguro que ganaremos más partidos y seguro que seguiremos luchando por los títulos", ha dicho.



Así, ha vuelto a insistir en que aún es pronto para sacar conclusiones sobre su ciclo en el Barça en comparación al de su predecesor, Pep Guardiola. "Estos cuatro años han sido irrepetibles en todo lo que se hizo, los títulos que se ganaron y la evolución del sistema de juego. Me siento muy orgulloso. Lo de ahora solo es un tiempo muy corto, hay que verlo más adelante, pero estoy convencido que las comparaciones las perderé de largo", ha reiterado.



Vilanova ha elogiado además a su rival, a pesar de la goleada: "El Athletic tiene una manera de jugar totalmente diferente al resto de los equipos, pero te lo hacen muy difícil. Aunque el resultado sea abultado, no es nunca un partido fácil". Y ha destacado a varios jugadores, entre ellos la conexión entre Andrés Iniesta y un Cesc Fàbregas que, a su juicio, "ha estado espectacular".