Francia ha encadenado la segunda victoria consecutiva en su camino hacia Brasil, lograda en un eficaz segundo tiempo ante un débil combinado bielorruso (3-1) que puso algo de emoción en la recta final del encuentro tras marcar el primer tanto a los "bleus" desde que los dirige Didier Deschamps.



La victoria salió de las botas de Franck Ribéry, que dio las asistencias de los goles de Capoue y Jallet y marcó el tercero a pase de Benzema. Con este triunfo, el primer conseguido por Francia ante Bielorrusia, los galos lideran el grupo, porque ya se impusieron en la primera jornada en Finlandia.



Los "bleus" lograron el triunfo pero no entusiasmaron al escaso público que se dio cita en las gradas del Estadio de Francia, que registró la quinta peor entrada desde que acoge a la selección, de apenas 50.000 espectadores.



La asignatura pendiente del nuevo seleccionador, además de ganar partidos, pasa por devolver la ilusión a una afición que ha perdido la fe en su equipo nacional.

Imagen pobre en el primer tiempo

El primer tiempo no fue en ese sentido y la imagen de Francia fue más bien pobre, sin crear demasiadas ocasiones ante una Bielorrusia que se limitó a defenderse.



Giroud pudo marcar de cabeza en el minuto 13 y el guardameta visitante sacó un balón de la línea de gol a remate de testa de Sakho en el 38. Pero fue lo poco que Francia propuso para enamorar a sus aficionados. Y eso que Deschamps haba alineado un equipo ofensivo, con Benzema y Giroud en la punta.



Pero en Francia los delanteros no son los que marcan y la sequía de Benzema comienza a ser ya importante. Los tantos llegaron en la segunda parte y fueron obra de los centrocampistas.



Capoue marcó en el 49 su primer tanto internacional en una jugada de Ribery al área. El gol dio la tranquilidad al equipo francés pero no trajo el buen juego, aunque en la segunda parte los galos hicieron prueba de una gran eficacia.