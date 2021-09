Liga Endesa | Barcelona Regal - Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha ensalzado el acierto final de sus jugadores en el último cuarto, cuando han sido capaces de remontar nueve puntos adversos gracias al lanzamiento exterior.

"El acierto final de Sergio (Rodríguez), Jaycee (Carroll), de Nico (Mirotic) ha sido fundamental para llevarnos el partido", ha declarado Laso en rueda de prensa. El técnico ha felicitado a su equipo por la victoria en un encuentro "muy complicado desde el inicio" y jugado "de poder a poder".

Laso ha señalado que Lorbek, que ha acabado con 22 puntos, estaba haciendo mucho daño a su defensa, y ha manifestado que ha tratado de cambiar el ritmo de juego con un cinco más pequeño.

Sobre el buen rendimiento del base Sergio Rodríguez, Laso ha afirmado que este tipo de jugador lleva el carácter en la sangre, y ha querido destacar que en un mes de playoff son muchos los jugadores que han sido decisivos.

"Cuando llegas a una final de liga Endesa, a día siete de junio, lo que buscas es que todo el mundo llegue para competir", ha afirmado. El entrenador del Real Madrid ha subrayado que tiene olvidado el partido del miércoles, y que ahora sólo piensa en el tercero, que se disputará en Madrid el próximo lunes y que será "complicadísimo".

Finalmente, Laso no ha querido opinar sobre la actuación arbitral y ha manifestado que en toda la temporada no ha hablado sobre los árbitros, por lo que ahora no lo va a empezar a hacer en el playoff.

Pascual: "No es que no quisiéramos, han sido mejores al final"

Por su parte, el entrenador del FC Barcelona Regal, Xavi Pascual, ha lamentado no haber podido ganar al Real Madrid en el segundo partido de la final de la Liga Endesa, pese al buen partido realizado por los suyos hasta un final en el que los de Pablo Laso fueron "mejores" y consiguieron poner el 1-1 en la eliminatoria antes de viajar a Madrid.

"Hay dos triples brutales de Rodríguez, otro de Carroll cayéndose y nosotros no metemos tres triples con pies parados. Hay contactos, no conseguimos anotar ni encontrar canastas, y ellos sí. No es que no quisiéramos o no estuviéramos metidos, han sido mejores al final", manifestó en rueda de prensa.

El técnico catalán recordó que en 'play-off' solo vale ganar y que ahora lucharán por ganar los dos próximos partidos. "Sólo vale ganar. Es evidente que hay detalles que hemos mejorado y otros que no hemos hecho tan bien, pero lo único que cuenta es ganar. A día de hoy estamos a las mismas victorias que el campeonato, a dos. Nos quedan dos victorias para ganar", comentó.

“Hemos llegado justos de gasolina“

Tras felicitar al Madrid, aseguró no estar llorando, quejándose, cuando lamentó ciertas acciones arbitrales al final. "Hemos llegado un poco justos de gasolina, hemos tenido nuestras opciones, algún tiro libre fallado, una acción que solo tenéis que poner la tele y mirarla a falta de dos minutos. Ellos nunca han entrado en bonus, han podido subir intensidad defensiva. Solo puedo felicitar a los jugadores por el esfuerzo que han hecho", apuntó.

"Solo puedo hablar de que hay falta de Tomic en rebote y lo de Mickeal puede ser un tapón perfectamente, lo tengo clarísimo, pero no quiero juzgar ni entrar en esto. Si alguien dice que estoy llorando es mentira, he felicitado al Madrid. En absoluto no quiero sacar ningún tipo de valor a la victoria del Madrid, que ha jugado muy bien. Nosotros hoy no hemos tenido tanta calidad a nivel defensivo, y ellos castigan de 3 a la mínima", añadió.

Además, vio como factor clave en la victoria blanca su altísimo porcentaje en triples. "El Madrid ha tenido un acierto de 3 espectacular, no creo que haya muchos partidos con 65% de 3 puntos en una final. Cualquier equipo podía haber ganado, pero hemos estado bien", destacó.

"En el primer partido también hicimos cosas bien, parece que no tenga importancia remontar 17 puntos, igual que ellos hoy. Jugamos contra un equipo espectacular, fresco en el acierto y jugando a un nivel altísimo. Llevaban muchos triples y cada uno de un jugador diferente. Hemos tenido seis o siete tiros de tres que no hemos metido, ha sido la diferencia", aseveró en este sentido.