El entrenador del Caja Laboral, Dusko Ivanovic, ha afirmado tras el triunfo de su equipo sobre el Lagun Aro (72-65) en los cuartos de final de la Copa del Rey que si quiere ganar el próximo encuentro tendrá que evitar lagunas defensivas.

"La defensa ha sido un pequeño problema todo el año, tenemos momentos muy buenos, excelentes y malos. Tenemos que mejorar si queremos ganar el próximo partido, si queremos ser aspirantes a algo tenemos que tener concentración defensiva los 40 minutos", ha opinado el técnico montenegrino.

Ivanovic se ha referido así al segundo cuarto de los suyos, cuando el Lagun Aro se ha escapado de 10 puntos en el marcador al descanso.

El técnico ha señalado que dijo a sus jugadores en el descanso que si no mejoraban defensivamente no podrían ganar el encuentro, y en el tercer cuarto han salido "más vivos y más concentrados".

"Por eso fichamos a Prigioni, es un jugador de equipo, de carácter, no solo jugando, también en el vestuario y en partidos cerrados es muy importante", ha subrayado.

Sito Alonso: "Las pérdidas nos han condenado"

El entrenador del Lagun Aro GBC, Sito Alonso, ha asegurado que su equipo sale "reforzado" de esta Copa del Rey, la primera en su historia, pese a la derrota en un partido en el que han pagado un mal tercer cuarto pero que, pese a todo, han peleado hasta el final con opciones incluso de ganar.

"Hay que salir reforzado siempre, pensar en lo negativo no ayuda a progresar. Trabajamos siempre sobre lo positivo, cambiamos los pequeños fallos y ensalzamos lo bueno. Salimos reforzados seguro. Tenemos que estar serios por la derrota pero contentos por el trabajo", manifestó en rueda de prensa tras el choque.

En este sentido, aseguró estar "contento" por lo visto en sus jugadores. "Es fácil hablar del tercer cuarto pero para mí los primeros 20 minutos han sido buenos, el equipo ha estado excelente, sin acierto quizá por el cansancio de Panko, pero Lorant ha defendido muy bien a Teletovic", destacó.

"He pensado en ganar en todo momento, excepto en los últimos segundos", aseguró al ser preguntado por lo que pasó por su mente al descanso, cuando iban 10 puntos arriba.

En cuanto al tercer cuarto (27-11 para Baskonia), lamentó no haber tenido más acierto. "Tenemos que aprender en un minuto ser más listos nosotros, trabajar para ayudar a los árbitros a que no nos piten esas faltas, que lo eran, y que han condicionado muchísimo. Me quedo con lo positivo, un equipo como Lagun Aro con 10 abajo en tercer cuarto tiene dos opciones claras de volver a ponernos por delante a falta de tres minutos o menos. Las pérdidas nos han condenado, pero estoy súper orgulloso del equipo", aseveró.