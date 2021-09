Baloncesto | Copa del Rey

Tras el bache de resultados a finales del año pasado que les llevó a acumular tres derrotas en menos de un mes, coincidiendo precisamente con la lesión de su mejor hombre, el Barça Regal afronta el asalto a la Copa del Rey revitalizado por la recuperación de Juan Carlos Navarro, clave en la mejoría del equipo en el último mes, según sus compañeros de vestuario.

El 19 de diciembre, la noche en Vitoria acabó siendo aciaga para los azulgranas. Los de Xavi Pascual, que ya venían de perder ante el Montepaschi Siena, caían derrotados sin discusión ante el Caja Laboral y cedían el liderato liguero. Para rematar, Navarro sufría una fascitis plantar que le alejaría más de un mes del parqué.

El año nuevo no trajo vida nueva, sino la misma suerte. O peor. En el primer partido de enero, el Madrid se llevó el clásico del baloncesto español, recuperando además el liderato nuevamente. El Barça echaba de menos a su estrella.

"Desde la defensa tenemos que construir las victorias", añade Marcelinho, haciendo hincapié en uno de los pilares de la recuperación azulgrana. En ocho de los veinte partidos disputados hasta la fecha en Liga, los rivales de los azulgranas no han superado los 60 puntos. La media actual de puntos recibidos es 63,3.

Y es que para el brasileño, aunque el factor Navarro es esencial para que el vigente campeón pueda revalidar el título que ha ganado en las dos últimas ediciones, también es vital conseguir "estar intensos, agresivos y no dejar que el rival juegue a placer".

"Sabemos que en ataque estamos jugando mejor ahora, estamos metiendo más puntos. El equipo nota un poco más de frescura en ataque , sobre todo después de la vuelta de Juan Carlos, y eso es importante. Pero no podemos depender del acierto, sobre todo desde la línea de tres puntos", explica el base Marcelinho Huertas .

El capitán ha vuelto por sus fueros

Diez victorias consecutivas desde la derrota ante el Madrid, siete de ellas por más de 15 puntos y en la mayoría de las últimas con resultados por encima de los ochenta puntos. En el último partido ante el Joventut, la diferencia fue de récord, 27 puntos.

"Puede ser, hay un poco de todo", admite el propio Juan Carlos Navarro sobre la influencia de su regreso en la notable mejoría del equipo. "La verdad es que estoy muy contento de poder ayudar al equipo. Estos partidos me he encontrado disfrutando otra vez".

Pero aunque el capitán azulgrana siente que "vuelve a jugar normal" y deja atrás las molestias, su pensamiento al final reside en que "el pie aguante" durante toda la competición en Barcelona.

El pívot Boniface Ndong así lo espera también. "Es un jugador muy importante. El hecho de que llegue bien es muy importante para el equipo, porque para ganar necesitamos a todos", apunta el senegalés. "Es un gran jugador. Fuera de la pista es un gran tipo, dentro de ella es increíble", añade el alero estadounidense Chuck Eidson.

Navarro tiene ahora el reto de liderar al Barça a su tercera Copa consecutiva, un hito histórico que nadie ha logrado. También el de desempatar a títulos con el Real Madrid, en veintidós para ambos. Y quizás, menos importante, para sacarse una espina clavada, la de no haber logrado aún el galardón de Jugador Más Valioso del torneo.

"Espero que no lo consiga. Otros años nos ha ido bien que no lo consiguiese porque hemos ganado", bromea el base catalán Víctor Sada, quien sabe de la importancia del capitán para no dejar escapar el título en casa, en el Sant Jordi. Y lo resume en una sola palabra: "¿Cómo definiría a Navarro? Clase".