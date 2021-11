Suárez pide perdón por negarle el saludo a Evra

El delantero uruguayo de Liverpool, Luis Suárez, se ha disculpado este domingo por haberle negado el saludo al defensa del Manchester United Patrice Evra al inicio del partido del sábado en Old Trafford.

Suárez admite su error

"He hablado con el técnico desde el partido del sábado y me doy cuenta de que me equivoqué", afirma Suárez en un comunicado colgado en la página web del club.

“Cometí un error y me arrepiento“

"No solo le he decepcionado a él, sino también al club y a todo lo que representa, y lo siento. Cometí un error y me arrepiento de lo sucedido", declara el delantero.

Suárez reconoce que "debería haber estrechado la mano de Evra antes del partido", por lo que quiere "disculparse por sus actos".

"Querría pasar página a todo este asunto y concentrarme en el fútbol", añade en su nota.