Fútbol | Samuel Eto'o

El delantero Samuel Eto'o, que fichó este verano con el Anzhí de Majachkalá y se convirtió en el futbolista mejor pagado del mundo, asegura que el dinero no es su principal motivación y que lo que le llena de orgullo es que sus padres se emocionen al saber que ha llevado su apellido a todos los rincones del mundo.

"A mis padres les da completamente igual mi salario. Sin embargo, creo que lo que les enorgullece es que el apellido Eto'o sea conocido en el mundo entero. Que Eto'o guste en Daguestán o que hasta los chinos sepan quién es Eto'o. Eso les llega más que saber que gano millones con el Anzhí", dice el camerunés en una entrevista que publica "France Football".

El exdelantero del Mallorca, Barcelona e Inter de Milán, asegura que su principal motivación a la hora de dejar el Calcio y partir a tierras rusas no fueron los 20 millones de euros anuales que se embolsa en su nuevo club, sino la "aventura" de intentar que su nuevo equipo gane un día la Liga de Campeones.

"La solución más fácil para mí habría sido continuar en el Inter o partir a Inglaterra, como me ofrecieron. Pero me decidí por el Anzhí como quien se va de viaje. Me tocaba volver a salir a la aventura".

Quiere hacer campeón al Anzhi Su nuevo reto, dice, pasa por hacer crecer a su nuevo equipo hasta convertirlo en un conjunto campeón, y al mismo tiempo recuperar el "hambre" de títulos. "Poco a poco, nos vamos a convertir en una nueva referencia en el fútbol. Estoy convencido de que va a funcionar", explica el compañero del brasileño Roberto Carlos, quien traza un paralelismo entre el Anzhí y el Chelsea pero matiza que el club ruso no será "un equipo montado a base de millones". "Hace años, cuando había un buen jugador con dificultades en su club, se le enviaba al Chelsea. Actualmente, se envía a todos al Anzhí", dice Eto'o, quien confiesa que muchos grandes jugadores le llaman para interesarse por el proyecto del club ruso, pero no da nombres. Por eso el futbolista protesta cuando se le insiste en que los argumentos deportivos parecen una cortina de humo para enmascarar la motivación económica como principal razón de su fichaje. “Estoy harto de los que acusan de haber aceptado por el sueldo“ "Estoy un poco harto de escuchar a los que dan lecciones y me acusan de haber aceptado el sueldo sin pensar", dice el delantero, especialmente molesto con el exinternacional francés Bixente Lizarazu. "¿Y él, cuando pasó del Athletic de Bilbao al Bayern de Múnich, era solo porque le gustaba más Alemania que España?", se pregunta Eto'o. Después de una temporada en el Athletic de Bilbao (1996-97), Lizarazu jugó con el Bayern de Múnich hasta 2004, equipo con el que ganó una Liga de Campeones, seis títulos de la Bundesliga, seis Copas de Alemania, cinco Copas de la Liga y una Copa Intercontinental. "¿Cree usted que en mis años en el Barcelona o en el Inter jugaba desinteresadamente? En esos dos clubes, ya era uno de los jugadores mejor pagados del mundo", insiste Eto'o, quien defiende el proyecto de su nuevo club como si se tratara del propio director deportivo.

Elogios para Mourinho y Messi Eto'o ha comentado que el entrenador portugués José Mourinho, con quien coincidió en el Inter de Milán, puede convertir a "un jugador mediocre en una estrella" y se ha decantado por el argentino Leo Messi como próximo Balón de Oro. “Mourinho es capaz de convertir un jugador mediocre en una estrella“ "Creo que Mourinho es el entrenador que es capaz de hacer de un jugador mediocre una estrella. Mentalmente es increíble. Un luchador y un vencedor nato y, además de eso, es muy buena persona, diferente de la imagen que la prensa a veces refleja". "Me encantó trabajar con Mourinho. Técnicamente y tácticamente es uno de los mejores entrenadores del mundo) Estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio. Siempre le estaré agradecido". Eto'o ha apostado por su antiguo compañero Messi como Balón de Oro este año. "Prefiero a Messi. Desde mi punto de vista, Messi merece ganar de nuevo el trofeo, pero hay otros jugadores, como Xavi y Cristiano Ronaldo, que también lo podrán ganar".