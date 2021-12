José Mourinho, técnico del Real Madrid, dejó una crítica en rueda de prensa a su propia afición por no animar en un partido de muchos goles ante Osasuna (7-1), y afirmó que si no es "los pocos que están detrás de la portería" (los ultras), "pensaría que el campo está vacío".



Tras elogiar que se llenase el estadio Santiago Bernabéu la primera vez que juegan a las 12:00 horas de la mañana estar predispuesto a repetir, porque "mandan los que pagan", el técnico portugués dejó un recado a su afición.



"Quiero agradecer a los pocos que estaban detrás de la portería porque si no fuera por ellos pensaría que el campo está vacío", afirmó sin que ningún periodista preguntase por el ambiente del Santiago Bernabéu.

“Para mí lo más importante en el fútbol es quien lo compra“

La cuestión que escuchó Mourinho abordaba el nuevo horario en el que jugó el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. "Para mí lo más importante en el fútbol es quien lo compra, la gente enamorada del fútbol. No son necesarias las encuestas hoy porque han respondido y han llenado el campo".

“Si les gusta a la gente nos gusta a nosotros“

"No había ninguna entrada desde hace días, por lo que me parece que la gente quiere este horario. Es fantástico para ellos porque ahora se van a casa y tienen domingo por delante. Si les gusta a la gente nos gusta a nosotros que trabajamos para los que pagan por el fútbol", añadió.



Incluso Mourinho recordó que en su etapa en Inglaterra dirigió partidos en Navidad. "Yo trabajo para la gente. Si está contenta estoy encantado. En Inglaterra he trabajado en Navidad y el 1 de enero con el campo lleno de familias. Si la gente quiere, yo encantado de trabajar".

“Las 10 victorias que llevamos han sido merecidas, ninguna regalada“

Por otro lado, el técnico madridista se mostró contento con el nivel exhibido por su equipo. "Estamos jugando muy bien, siendo serios, las 10 victorias que llevamos han sido merecidas, ninguna regalada, sin suerte, consecuencia de buenos partidos. Hemos jugado entre bien y muy bien. Nos interesa ganar y jugar lo mejor posible, lo que hacen los contrarios nos da igual", espetó.

"El resultado no se adapta al primer tiempo. Ha sido un tiempo difícil, ellos llegaron bien organizados cerrados atrás y con los dos jugadores arriba. Nos ha costado entrar en el partido. Pero terminamos el tiempo fuertes y en el segundo tiempo fuera como fuera lo íbamos a controlar y a ganar. Aunque si vas perdiendo y te quedas con 10 es muy difícil. Me quedo con el primer tiempo de ellos", apuntó.

Por otro lado, Mourinho desveló que la lesión de Di María es una "lesión muscular obvia". "La experiencia es suficiente para saber que es una lesión muscular y que estará un tiempo fuera de los campos", apuntó, al tiempo que destacó que era "el día ideal" para que debutase Sahin.

“Era el partido perfecto para Sahin“

"Era el partido perfecto para Sahin porque ya no existía presión ni intensidad. 25 minutitos para empezar a sentir lo que es. Lógicamente hoy no se pueden sacar conclusiones, pero ha sido importante para él", comentó.

Además, Mourinho volvió a hacer hincapié en el hecho que "más" le "molesta, las diferencias entre unos y otros", en cuanto a las decisiones arbitrales. "Lo que más me molesta son las diferencias entre unos y otros. Ayer a Munúa le sacaron amarilla por salir a protestar y hay porteros que hacen 100 metros para protestar y no hay amarilla", aseveró.

"Nosotros en Lyon marcamos un gol sacando una falta rápida y fue amarilla para Xabi Alonso. Yo no digo que se equivocó el árbitro hoy en el gol de Osasuna pero no puede haber diferencia de criterio en situaciones idénticas. Encima Pepe quería entrar y después el árbitro me dice que había dado la orden de que entrara, yo le creo...", comentó.

Por último, Mourinho fue preguntado por los 25 años de Sir Alex Ferguson en el banquillo del Manchester United, algo que el luso no confía en lograr en el Real Madrid. "Ferguson es un entrenador especial y también es un club especial, y en Inglaterra. En Madrid me parece imposible, por la prensa y por las necesidades de títulos del club, no creo ni que me acerque", finalizó.