El pívot internacional Pau Gasol destacó el gran esfuerzo que había necesitado España para superar (68-77) a Alemania en el estreno de la segunda fase del Eurobasket 2011, reconociendo que habían tenido problemas para encontrar el ritmo de partido y mantener el buen juego, si bien la mejora en la defensa y la agresividad les permitió sumar el triunfo.

"Hemos sido al principio poco listos jugando, tirando demasiado de fuera, no encontrando el ritmo del partido. Hemos cogido un par de veces ventaja, pero no hemos podido mantener el juego en ese punto", ha explicado el de Sant Boi tras al duelo.

Por eso, ha valorado la evolución positiva protagonizada por el grupo con el paso de los minutos: "Al final hemos podido defender bien, tener más agresividad que ellos y ganar el partido".

Pau Gasol, por otra parte, ha reconocido que con el paso de los minutos se había ido sintiendo "con mejor fuerza y más confianza" en su maltrecho tobillo, aunque pudo acabar el partido sin problema.

"El día de descanso nos va a venir de perlas. A mí y a mi tobillo", ha reconocido el jugador de Los Angeles Lakers, con la mente puesta en el encuentro del viernes ante Serbia.

San Emeterio: "Me he sentido importante dentro del equipo"

Fernando San Emeterio fue uno de los jugadores importantes en la trascendental victoria de España ante Alemania, gracias a dos triples y doce puntos que fueron vitales, lo que le llevó a afirmar que se había sentido "importante dentro del equipo".

"Un día será un jugador y otro día será otro. Este equipo tiene a gente con mucha calidad. Lo que está claro es que debemos estar tranquilos y saber que hay que ganar al final. Quizás queremos ganar los partidos demasiado rápido y los equipos rivales también juegan", ha explicado San Emeterio.

"Hay que ganar en el minuto 40. Nos pasó contra Turquía en un partido parecido, por eso quizás teníamos miedo, pero eso es lo que tenemos que aprender a hacer, ganar los partidos en el último cuarto", ha añadido el alero

Con dos victorias, España tiene el panorama un poco más despejado para conseguir el pase a los cuartos de final. "Estamos bien para clasificarnos, pero ahora tenemos dos partidos muy duros y queremos estar lo más arriba posible y para eso hay que ganar los dos", ha dicho.

El jugador tiró de ironía para hablar de su mejor partido en este campeonato. "No era difícil hacer mi mejor partido. No, en serio, estoy contento porque he aportado cosas y me he sentido importante dentro del equipo. Hoy he sido yo, otro día puede ser Sergio (Llull) desde el banquillo. Hay mucha calidad", comentó.

Del próximo rival, Serbia, también habló el español. "Será un rival complicado pero les tenemos ganas después de lo del año pasado (una canasta en el último instante de Teodosic que impidió a la selección pasar a semifinales). A ver si salimos bien y concentrados. Seguramente todo se vuelva a decidir en el último cuarto y ahí debemos estar fuertes", indicó el cántabro.

El esfuerzo de Pau Gasol también fue sobresaltado por el jugador del Caja Laboral. "Pau ha dado un paso al frente en la segunda parte, cuando peor tenía el tobillo y nos ha ayudado mucho, sobre todo en la defensa a Dirk (Nowitzki). Ha estado impresionante y luego al final, cuando le hemos necesitado para anotar, también", finalizó Fernando San Emeterio.