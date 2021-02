Se busca sucesor que cambie la suerte del 8

Según la numerología, el ocho está ligado a características como la inteligencia, la agilidad mental, la sensibilidad, la ambición, la buena disposición y la capacidad de adaptación.



El dorsal ocho en el equipo madridista tiene historia puesto que los jugadores que lo han portado han visto que su suerte en el equipo ha dado un vuelco de 360 grados. Jugadores importantes vieron como de ser protagonistas pasaron a suplentes y de jugar minutos a calentar el banquillo.

El último en sufrir la 'maldición' del dorsal 8 ha sido el brasileño Kaká que ha visto que sus triunfos se han visto mermados por lesiones, minutos escasos en el equipo y por no contar en los planes actuales de Mourinho.

Baptista, Emerson y Gago también lo llevaron

Después de que Morientes se marchara en el invierno de 2006, el dorsal número 8 quedó libre y nadie se decidió a vestirlo en la plantilla del Madrid, con lo que pudo ser elegido con total libertad por el brasileño Julio Baptista, una de las grandes revelaciones en las dos últimas temporadas de las filas del Sevilla.



Baptista llegó al Madrid con Luxemburgo como entrenador, y fue forzado a jugar en una posición en la que no había actuado jamás, la de interior izquierdo, y en la que no podía desarrollar su mejor juego.



El brasileño no completó un buen año, ya que apenas jugó un par de partidos en su posición natural. Finalmente se marchó cedido al Arsenal sin rentabilizar ni un euro de los 20 millones que le costó al Madrid.



El brasileño Emerson fue otra de las peticiones de Fabio Capello en su segunda etapa al frente del banquillo del Real Madrid.



Se convirtió en uno de los grandes errores en cuanto a política de fichajes del Madrid en los últimos años. Lento, bajo de forma, pesado y desmotivado, parecía más un veterano rodeado de profesionales que otra cosa. Duró un año en el Madrid y se marchó al Milán.



Fernando Gago cambió el 16 que había llevado meses por el 8 que dejó libre Emerson tras su marcha del conjunto blanco. El argentino mantuvo ese dorsal durante las dos temporadas siguientes, coincidiendo con la época en la que más minutos acumuló con la camiseta blanca.



No obstante, con el cambio de entrenador y con la llegada de Lass perdió protagonismo. Desplazado del once del equipo pasó a ser un actor secundario y no tuvo minutos, de la mano de Juande Ramos.