Guardiola: "No esperaba que fuéramos capaces de ganar"

El entrenador del Barcelona, Pep Guardiola, ha calificado de inesperada su victoria esta noche en la Supercopa de España ante el Real Madrid, al que ha vencido 3-2 en la vuelta disputada en el Camp Nou, haciendo valer el 2-2 de la ida.

"Sinceramente, no esperaba que fuéramos capaces de ganarla. Es una sorpresa más que agradable", ha comentado Guardiola, quien ha explicado que a sus jugadores "les faltan piernas" al haber empezado la pretemporada una semana más tarde que el conjunto blanco.

El técnico del equipo azulgrana ha recordado que el Real Madrid es "el peor rival posible" y que la clave de la final estuvo "en el resultado conseguido en la ida". Guardiola no ha querido comentar la agresión del técnico Jose Mourinho a su ayudante, Tito Vilanova, a quien le ha metido un dedo en el ojo en la 'tangana' con la que ha finalizado el partido.

"Las imágenes hablan por sí solas", ha respondido el preparador azulgrana, quien ha advertido que los clásicos no pueden seguir por este camino: "Cuidado, porque un día nos haremos daño, no en el campo sino fuera, y todos somos un poco responsables en esto".

Sobre el menosprecio de Mourinho hacia su segundo, con el que jugó con su nombre llamándole "Pito" Vilanova, haciendo como que no le conocía, Guardiola no entró directamente. "Puede no saber cómo se llama. "No tiene por qué saber quién es. Yo sí conozco a Karanka o Rui Faría. Para nosotros, Tito es muy importante. Empezó trabajando en equipos pequeños y ahora está en este proyecto conmigo y sin él, y otros, no estaríamos aquí".