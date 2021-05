Altintop no quiere ser uno de los 'peores fichajes'

Otros fichajes 'estrellados':

F.C. Barcelona: Ciric, Angoy, Bogarde, Reiziger, Saviola (6000 millones pesetas), Korneiev, Dehu, Ezquerro, Maxi López... Real Madrid: Ognjenovic, Secretario, Freddy Rincón, Flavio Conceiçao, Faubert, Congo, Spasic, Woodgate, Cassano... Atlético de Madrid: el 'Pato' Sosa, Dobrovolski, Bogdanovic, Luccin, Sinama Pongolle, Kosecky, Wicky, Pilipauskas... Deportivo de la Coruña: el 'príncipe' Rufai, Abreu, Renaldo, César Sampaio, Radchenko, Madar...

Dos futbolistas de origen turco, Nuri Sahin y Hamit Altintop, han llegado este verano al Real Madrid, han sido los primeros de su país en vestir la camiseta blanca. Mesut Özil es de ascendencia turca, pero nació y juega en Alemania.

Pero han llegado con un cartel muy diferente, el ex del Borussia viene con la carta de presentación de ser el mejor futbolista de la Bundesliga la pasada temporada, con un desembolso importante por parte del Real Madrid --diez millones de euros cuando terminaba contrato esta temporada-- y como uno de los futbolistas más prometedores del panorama mundial.

Altintop en lugar de carta de presentación vino con la carta de libertad, un jugador de relleno para una gran plantilla que apenas disfrutará de minutos. Su lesión, nada más aterrizar, que le tendrá tres meses apartado de los terrenos de juego y ha generado un incremento en las dudas de la parroquia blanca en cuanto a su rendimiento.

Parece que el ex del Bayern no está a gusto con esta situación y ha declarado al periódico Varan de su país que si no recibe "el respeto que merece" al considerarse un "gran jugador" estaría dispuesto a hacer las maletas de nuevo rumbo "al Galatasaray".

La falta de confianza de la afición, la lesión nada más llegar, rumores de una posible salida y que se siente menospreciado... este fichaje irremediablemente nos recuerda a los grandes fiascos de nuestra liga.

En twitter se está propagando durante el día de hoy el 'hashtag' #fichajesgil recordando los errores más sonados en el Atlético desde la llegada de la familia Gil. El periodista Rubén Uría ha dado una lista de hasta 50 fichajes fallidos en su cuenta.