Fichajes 2011 | Real Madrid

El presidente del Santos, Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, afirmó hoy que el club pretende mantener al delantero Neymar por lo menos hasta los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y que por eso rechazó las propuestas del Real Madrid para ficharlo ahora o en enero próximo.

Ribeiro, en una entrevista al canal de televisión SporTV, aseguró que el Santos quiere contar con Neymar tanto para la disputa del Mundial de clubes de la FIFA en diciembre próximo como para la defensa del título de la Copa Libertadores en el primer semestre de 2012.

Agregó que el club también espera contar con Neymar en las fiestas de conmemoración del centenario del Santos el próximo año y confía en que el atacante pueda ser campeón olímpico con la selección brasileña en Londres 2012 vistiendo aún la camiseta del club.

"Es el año del centenario y Neymar va a ser una de las principales figuras de las fiestas del Santos ese año", ha dicho el dirigente. "A mediados del próximo año también tendremos los Juegos Olímpicos y yo tengo la esperanza de que Neymar sea finalmente campeón olímpico con Brasil aún jugando por el Santos", ha agregado.

Confirma el rechazo a las ofertas madridistas

Ribeiro dijo que el lunes formalizó por escrito el rechazo del Santos a las ofertas del Real Madrid por el joven delantero, una de las mayores revelaciones del fútbol brasileño en los últimos años y que ya es titular de la selección cinco veces campeona mundial.

Agregó que el Real Madrid presentó una propuesta para comprar los derechos federativos de Neymar con dos opciones, una por la cual el jugador se trasladaría inmediatamente a España y otra que preveía la transferencia después de que, en diciembre próximo, el Santos dispute el Mundial de clubes de la FIFA en Japón.

"No fue Neymar quien dijo no. Fue el Santos que formalizó por escrito su rechazo a las propuestas del Real Madrid. Ninguna de las dos alternativas interesó al Santos. Respondimos que la propuesta no interesaba al Santos", ha asegurado. "Quien le dio la respuesta al Real Madrid fui yo, pero todo eso es hecho en común acuerdo (con el jugador y con su padre)", ha añadido.

Ribeiro dijo que el año pasado el Santos ya rechazó "otra propuesta muy atrayente" del Chelsea inglés y que, "cuando un club tiene las cuentas equilibradas, no necesita desesperadamente vender sus activos", ha concluido.