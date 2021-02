Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ha asegurado que el club no tiene noticias ni del argentino Sergio 'Kun' Agüero ni de sus representantes, después de que el jugador anunciara el pasado 23 de mayo su deseo de marcharse del equipo, y ha dicho que "sigue siendo" jugador del conjunto rojiblanco.

En declaraciones a Lainformacion.com, Cerezo valoró que "más que estar decepcionado, ha sido una sorpresa" la decisión del Kun de irse del club. "Si la sorpresa trae consigo una decepción, pues entonces es decepción", ha afirmado.

"La verdad es que nosotros no sabemos nada, no tenemos noticias ni del jugador ni de sus representantes. Para nosotros, sigue siendo un jugador nuestro y cualquier cosa deberíais preguntarle a él, porque es el que conoce bien lo que quiere hacer. Nosotros siempre hemos dicho que no queremos vender al Kun", ha añadido.

Cerezo, preguntado por la continuidad del uruguayo Diego Forlán, ha respondido que el futbolista tiene "contrato" con el club rojiblanco y, sobre la nueva temporada, ha destacado que se intentará confeccionar un equipo "para entrar en Liga de Campeones".