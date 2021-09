El centrocampista turco Nuri Sahin, fichaje del Real Madrid para la próxima temporada, sostiene que jugar en el equipo blanco es lo más grande que puede alcanzar un jugador de fútbol. "El Real Madrid es lo más grande que puedes alcanzar como jugador. Es un mito. Todos quieren irse allí pero no a todos les es dado", dice Sahin en un artículo que publica la revista Kicker que forma parte de una serie en la que el jugador resume la temporada que llevó al Borussia Dortmund al título liguero.



Sahin dice que no se ocupó de la oferta del Madrid sino hasta que el título estaba asegurado y admite que la decisión no fue fácil para él por todo lo que significa en su vida el Borussia Dortmund. "No quiero ser irrespetuoso pero no hay muchos clubes que hubieran podido tentarme. El Borussia significa demasiado para mí", dice Sahin.



La oferta del Madrid, sin embargo, lo llevó a reflexionar debido a lo que representa el equipo blanco y que, tras hablar con José Mourinho, tomó la decisión de marcharse.



Sahin defiende además el actual estilo del Madrid y dice que no entiende las críticas que se le hacen. "El fin de semana vi el 6-2 contra Sevilla en televisión, fue un fútbol muy atractivo. El Real Madrid marca muchos goles y en realidad no hay nada más atractivo que el gol", dice Sahin.



Sahin admite que, por la presencia de Xabi Alonso, Sami Khedira y Lass Diarra se entrará en Madrid con una dura lucha por la titularidad pero agrega que confía en imponerse. "En otros clubes europeos de élite la competencia no hubiera sido menos. Además me voy a España lleno de confianza. Creo que tengo el potencial para imponerme en el Madrid. Voy a intentar ganarme un puesto en el equipo aunque en el Real Madrid me espere tal vez la lucha por la titularidad más dura del mundo", dice Sahin.