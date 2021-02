El holandés Johan Cruyff, exentrenador del Barcelona, ha comentado que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, es el responsable de la situación de la entidad madridista, puesto que el dirigente blanco es quien fichó a José Mourinho para "acabar con la supremacía del Barça a cualquier precio".

En un artículo publicado en El Periódico de Catalunya, Cruyff señala que no se ha sorprendido por el revuelo de los últimos días y señala a Florentino Pérez como máximo responsable de todo lo ocurrido.

"No sé el porqué de tanto revuelo. De tanta sorpresa. De tanto llevarse las manos a la cabeza por la rueda de prensa postpartido de la Champions de Mourinho. He escuchado que está loco, que es un manipulador. He leído mil adjetivos y mayoritariamente ninguno bueno para definir lo que dijo y cómo lo dijo", ha recordado Cruyff.

Además, el holandés ha dicho que Mourinuho "hizo el ridículo" y que perdió "toda su credibilidad". No obstante y pese a que "todos han disparado y apuntado al portugués", Cruyff cree que "si hay que apuntar a alguien de todo lo que ha pasado y de todo lo que tiene que pasar en la casa blanca es a otro" y en este sentido alude al presidente del Real Madrid, Flornetino Pérez.

“El presidente es quien marca la línea del club“

"Mourinho ha hecho su trabajo. A su manera. Como él entiende el fútbol. Pero él solo es el entrenador. Por encima suyo hay alguien que es quien lo decide todo. El presidente es quien manda. El presidente es quien marca la línea del club", ha recordado.

Cruyff ha explicado que el entrenador es "la prolongación en el campo de muchos de los valores que el presidente quiere defender", pero ha advertido de que el problema se agudiza cuando "el único valor es la victoria final".

"Cuando entregas todo el poder a tu general (al entrenador) con tal de acabar con el enemigo, cuando te olvidas de la historia, de los valores, entonces cruzas una línea demasiado peligrosa", ha indicado.

Objetivo: destronar al Barça Asimismo, Cruyff ha afirmado que Florentino Pérez ha fichado a Mourinho para acabar "a cualquier precio" con la supremacía del Barça y ha ironizado al respecto. "Me da igual faltar el respeto a profesionales del fútbol, quejarme de todo (..). Todo vale con tal de ganar. Pero Florentino se olvidó que tiene jugadores fantásticos (..) Jugadores que podrían, algún día, destronar al Barça haciendo disfrutar a su afición", ha comentado “Florentino se olvidó que tiene jugadores que podrían destronar al Barça“ Además, el holandés señala que el único responsable es Flotentino, ya que exlcuye a otros directivos de la entidad blanca. "Conozco mucho a Butragueño y a Valdano. Lo que son y han sido como futbolistas, lo que defendían y lo que defienden. No he hablado con ellos, pero no creo que aprueben según qué comportamientos. Pero da lo mismo. El presidente ya eligió. Hoy dentro de Mourinho está Flotentino. El portugués es solo el ejecutor", ha afirmado con rotundidad. Y para ejemplificarlo, Cruyff ha recordado que cuando llegó al banquillo azulgrana en 1988, el Madrid tenía "a su mejor equipo en los últimos 40 años", la quinta del Buitre. "Llegué y (el Real Madrid) llevaba tres ligas consecutivas. En Barcelona todos lloraban. Los árbitros tenían la culpa de todo. Madriditis, al fin y al cabo. Ellos eran mejor y, claro, ganaban. Lograron dos títulos mas, pero nosotros fuimos creciendo. Soportando que ellos fueran mejores, pero creciendo. Hasta que un día, jugando tan bien como ellos o incluso mejor, les ganamos. El Dream Team contra la Quinta", ha recordado.