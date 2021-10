El maratón de clásicos Real Madrid- F.C. Barcelona está servido y cada hora que pasa sube un punto la tensión, que llegará al primero de sus máximos cuando este sábado disputen el partido de Liga.

Una frase que estará de moda en todas las redes sociales en los próximos días es "4 en 18", en alusión a los cuatro clásicos que los dos grandes del fútbol español van a disputar en 18 días, y esto no ha hecho más que empezar.

Los blancos

El atracón de clásicos tal vez se le indigeste a alguno de los dos equipos, en función de lo picante que resulte el primer plato, que es el del sábado. A él llega el Real Madrid con el íntimo, que no público ni publicado, convencimiento de que el Barcelona se le ha escapado en la clasificación de Liga.

Desde este punto de vista ¿cabría pensar que Mourinho reservará algo el sábado? En absoluto. El técnico madridista ya ha dado muestras de que no está por regalar nada. Además, el Real Madrid no puede descuidar su imagen ante su público, que no le perdonaría la concesión al eterno rival.

Por ello Mourinho no parece que piense introducir muchas novedades entre los "onces" que actuen en Liga o en la final de Copa. Como mucho, algunos retoques en puestos concretos.

Por supuesto que habrá piezas básicas, que "se coman" los dos primeros platos del menú - Liga y Copa -, pero puede que Higuaín, Benzema o Kaká disfruten de minutos en Liga, partido con menos intensidad, se diga en público lo que se diga. O no se diga, dado el mutismo de Mou, que en la jornada previa a este clásico no quiso hablar ante la prensa.

Después, lo normal es que, para la final de Copa, el equipo se parezca más a lo que se vio ante el Tottenham el miércoles pasado. En función de lo sucedido en Mestalla, tiempo habrá para pensar en las citas europeas del clásico.