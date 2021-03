El entrenador del FC Barcelona, Pep Guardiola, ha subrayado la mejora considerable que cree que ha experimentado el Real Madrid respecto a la primera vuelta, y ha insistido en que el conjunto madridista desarrolla el mejor contraataque del mundo. [Real Madrid - Barcelona, en vivo, este sábado a las 22:00 h. en RTVE.es]

Guardiola ha dicho que el Real Madrid de las últimas semanas le ha causado "una impresión muy grande", y ha quitado relevancia a que los cinco clásicos que ha jugado el Barça con él como técnico los haya ganado todos. El preparador barcelonista ha dicho que el rally de clásicos los afrontará con "naturalidad" y que otorga la mayor importancia al primero de ellos, "y después al siguiente y, así, sucesivamente".

"Tengo una gran opinión del Madrid. Ahora son mejores que en la primera vuelta. Son más rápidos que nosotros. Saltan más y disparan más. Llevan mucho más tiempo juntos. Intentaremos imponer nuestro juego", ha señalado el técnico, quien ha destacado que, incluso el "hipotético" equipo suplente del Madrid "estaría luchando por la Liga, como se demostró en Bilbao".

Además de ensalzar las virtudes que cree que posee el Madrid, Guardiola también ha destacado que el Barcelona es mejor respecto a su rival "en el juego de posición". Después de haber alertado hace unos días antes del partido de ida de Liga de Campeones contra el Shakhtar de que se veía más fuera que dentro por el ambiente que existía en el entorno azulgrana, Guardiola cree que no se da esta sensación de confianza en el barcelonismo ante los cuatro clásicos. "La gente está muy metida en este partido", ha precisado.

Del alta médica de Carles Puyol, Guardiola también ha mostrado su sorpresa. "Nos ha dicho que las molestias han desaparecido", ha señalado el entrenador, quien ha destacado que la situación por la que atraviesa la defensa barcelonista, también con la baja por enfermedad de Eric Abidal, es "precaria".

El entrenador del Barcelona ha otorgado el favoritismo al Madrid "por jugar en su casa", de igual forma que ha señalado que el Barça "lo es cuando juega en el Camp Nou". "Quien pierda se tendrá que levantar. Antes de empezar el partido no me planteo qué resultado sería el mejor. El Madrid sabe que nosotros iremos a ganar y a atacar. Ellos, por otra parte, son el mejor equipo a la contra. En tres o cuatro toques se plantan de Casillas en el área rival. Eso es difícil de contrarrestar", ha reflexionado.

"Al Bernabéu no se puede ir con esta mentalidad de que no pasa nada si pierdes, porque te pasan por encima. Ellos son ambiciosos y fuertes. Si tenemos alguna opción, pasa por hacer lo que ya hicimos en Ucrania (cuando el Barcelona salió a ganar el partido, a pesar de tener una ventaja de 5-1 de la ida)", ha recordado.

“Si dices que no pasa nada, te pasan por encima“

Ha rechazado que en el caso de un tropiezo éste se pueda aceptar como un "no pasa nada". "Esta historia de que no pasa nada... Hace tres años viajamos con cuatro puntos de ventaja y se decía lo mismo. Sí que pasaba entonces, y también ahora. Esta es una semana en la que lo puedes perder todo , aunque es verdad que en la Liga aún tendremos una ventaja", resaltó.

"Cada uno hace lo mejor para su equipo"

Finalmente, Guardiola no le ha dado relevancia a la situación que se ha vivido hoy en la Ciudad Deportiva del Madrid, donde el entrenador portugués José Mourinho ha comparecido ante la prensa, pero no ha respondido ninguna pregunta, al derivar esta función a su segundo, Aitor Karanka.

Después de evitar responder preguntas acerca de esta situación, Guardiola ha señalado: "Cada uno hace lo mejor para su equipo y ya está. Además, no han hecho nada que no hayan hecho otra veces. No es fácil para mí responder esta pregunta".