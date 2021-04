El delantero portugués Cristiano Ronaldo confiesa que está "emocionado" por los cuatro partidos que su equipo, el Real Madrid, disputará con el Barcelona en los próximos días: el "clásico" del campeonato español, la final de la Copa del Rey y las semifinales de la Liga de Campeones.



En una entrevista que publica el diario deportivo italiano "Corriere dello Sport", el astro portugués no escatima en elogios hacia su compatriota y entrenador, José Mourinho, y manifiesta la importancia que, según él, tiene para el club blanco no terminar otra temporada con las manos vacías de títulos.



"No estoy inquieto, no... Estoy emocionado. Es el momento en el que podemos ganarlo todo o no ganar nada", afirma el madridista en las páginas del periódico. "No puedo pensar que el Real Madrid pase dos o tres años sin ganar nada. Estamos hablando del club más grande del mundo, o quizá uno de los más grandes. El año pasado no ganamos nada, pero este año y el próximo espero que consigamos algún objetivo. Tenemos jugadores fantásticos y un fantástico entrenador", añade.



El delantero asegura sentirse "muy bien" de forma física para encarar los compromisos ante el Barcelona e indica que el cansancio del que se queja su entrenador por tanto partido y tanto viaje condensado en el calendario es igual para todos: "así es la vida", afirma.



Asimismo, Ronaldo comenta que Mourinho, con quien espera ganar muchos títulos en el Real Madrid, es muy importante para el equipo y que se encuentra "muy feliz" de que el exentrenador del Inter de Milán dirija ahora el vestuario blanco.

“Estoy feliz de jugar en la Liga“

Después de pasar por el campeonato inglés, el portugués afirma que la Liga española es, junto con la "Premiere League", la "más fuerte"."Estoy feliz de jugar en la Liga, el campeonato más competitivo y más fuerte del mundo, en el que me enfrento a muchísimos buenos jugadores", apunta Ronaldo.



"En España el juego es más táctico, lo jugadores tienen mayor capacidad de tener el balón. Pero Inglaterra también me gustaba mucho. Es un fútbol más físico. El juego es más veloz que en España. Estoy seguro de que son los mejores torneos nacionales", agrega.



El delantero habla también de su capacidad goleadora: "Busco siempre marcar, jugar bien y ayudar al equipo, dando asistencias a mis compañeros. Los goles vienen de modo natural y gracias al talento, a las aptitudes propias, por lo tanto, no me preocupo. Si mi equipo y yo jugamos bien, todo viene de un modo más natural", indica.



El otro gran diario deportivo italiano, "La Gazzetta dello Sport", insiste sobre el deseo del Milán de fichar a Ronaldo para la próxima temporada, para lo que, según el rotativo, el club del primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, necesita al menos 100 millones de euros.