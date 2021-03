Buenos deseos y disculpas entre Florentino Pérez y Sandro Rosell

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anfitrión en el clásico liguero que se juega este sábado en el Santiago Bernabéu ante el FC Barcelona, se mostró ilusionado de cara a "ganar los cuatro clásicos" que el club blanco jugará ante el FC Barcelona en los próximos 18 días, y comentó que nadie se sintió "ofendido por la manita" ni por la apuesta del 5-0 que realizó el presidente Sandro Rosell para la final de la Copa del Rey, al tiempo que recordó que por "encima de todo esta la fiesta y el espectáculo".



"En este momento lo único que hago es disfrutar este partido y la posibilidad que nos ha dado el destino de jugar cuatro partidos seguidos. La satisfacción de ser protagonistas de estos acontecimientos. Por encima de todo esta la fiesta y el disfrute el espectáculo", comentó Pérez en su comparecencia ante la prensa conjunta con su homólogo Rosell.



"No apuesto ni he apostado nunca, pero nadie se ha ofendido por el 5-0 ni por la manita (en referencia a una campaña de publicidad vista en Barcelona en la que se veía a los jugadores del Barça mostrando la mano abierta). Quiero desdramatizar, la gracia del fútbol es esa: también espectáculo, deporte, pasión, y no hay que darle tanta importancia", añadió.

"Me equivoqué en el pronóstico pero estoy muy contento porque dijimos que conseguiríamos 200.000 kilos de comidas y hemos conseguido 201.000", ironizó Sandro Rosell. "No se entendió la porra, se sacó de contexto. A veces el que critica no entiende que hay gente que lo pasa mal y que necesita comida", aclaró.



Respecto a las acusaciones de dopaje hacia el Barça, Florentino Pérez quiso zanjar la polémica. "Hubo un incidente que lo desmentimos con rotundidad. En Madrid nos ha sorprendido un poco la campaña de inventar algo que no ha existido. Esto no ha cambiado nada en mi relación con el Barça y mi relación personal con Rosell. Es bueno que exista buena relación entre ambos clubes, que no solo lideran la Liga española sino que también lideran el mundo", dijo.



"No sé si se condiciona el resultado, pero el fútbol es muy complicado de predecir. El Madrid viene con mucha ilusión, tenemos grandes jugadores y gran equipo y el mejor entrenador del mundo, estamos muy ilusionados y esperanzados", afirmó.



Por último, el presidente madridista quiso hacer hincapié en la ilusión por ganar de su equipo. "Yo no percibo nada de tensión. Hay ilusión enorme por estos cuatro partidos; es una suerte poder organizar estos cuatro partidos en 17 días, que tendrán la atención del mundo entero, tenemos peticiones de todos los rincones del mundo para poder contemplarnos. Los dos vamos a intentar ganar dando espectáculo", zanjó.