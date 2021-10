Mourinho asegura que si él vaticina un 5-0 "va a la cárcel"

José Mourinho, técnico del Real Madrid, no ha criticado al presidente del Barcelona, Sandro Rosell, quien vaticinó un 5-0 a favor de su equipo en la final de la Copa del Rey, y ha asegurado que no le parece "una falta de respeto", aunque ha precisado que si él lo dice iría "a la cárcel".

"Me parece normal. Es su opinión, su sensación, ¿por qué razón no lo puede decir?. No me parece que falte el respeto a nadie", ha asegurado el portugúes en rueda de prensa.

“No ha dicho nada de otro mundo“

"A lo mejor pensáis que estoy a la defensiva o haciendo comentarios que no están de acuerdo con mi modo de pensar, pero la verdad es que no ha dicho nada de otro mundo", ha comentado.

"Es su sensación y confía en su equipo. Si soy yo el que lo digo voy a la cárcel pero no veo nada negativo. Me parece normal que piense que va a ganar por cinco. No hay problema ninguno", ha añadido el portugués que no ha querido dar demasiada importancia a ese pronóstico.

“No necesitamos estas palabras para motivarnos“

Además, el técnico blanco no considera que las palabras del Rosell sean una motivación extra para sus futbolistas antes de disputar la final de la Copa del Rey en Valencia.

"A lo mejor sirven para motivar a sus propios jugadores, a los del Real Madrid no, porque tienen sus propias motivaciones y trabajan a diario para ganar cada partido. No ganan siempre pero quieren hacerlo y no necesitamos palabras de otras personas para motivarnos", ha zanjado Mourinho.