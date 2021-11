La polémica está servida. La campaña 'Camp Nou, sense fum' ('Camp Nou, sin humo') presentada por el presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, va a dar que hablar. Y eso que la propuesta del club azulgrana es solo una "recomendación" hasta saber si la Asamblea aprueba la propuesta por lo que de momento no estará prohibido fumar en el estadio culé.

El objetivo de esta medida no es otro que el de velar por la salud del público blaugrana, especialmente de los niños que inhalan sin querer, ni poder remediarlo, el humo de los aficionados. Esta reclamación llega un mes después de que el parlamento vasco aprobara una normativa que abre las puertas a la prohibición del tabaco en los estadios de fútbol.

La prohibición de fumar en los estadios no es nueva en Europa. Desde 2007 todos los estadios ingleses la aplican al igual que hacen de manera individual otros clubes como el Ajax de Amsterdam y el Bayern Leverkusen.

Rosell es consciente de que la medida "creará mucho ruido, pero la gente se acostumbrará". El FC Barcelona sabe que los éxitos se deben al trabajo en equipo y que así se consiguen los resultados en el campo, ahora ha querido llevarlos al campo de la salud", ha dicho el dirigente culé.

¿Se imaginan que los socios del Barça aprueben esta medida? ¿Y si se extiende a otros clubes? ¿Que van a hacer aquellos fumadores empedernidos que pasan toda la semana pensando en fumarse un buen puro en el estadio para ver al equipo de sus amores?

Como 'Spain is different' es muy probable que si esta medida se convierte en realidad el cabreo de los fumadores sea proporcionalmente inverso a la felicidad de los que no han sucumbido ante este vicio.