Messina: "Me he ido por la falta de unión"

El ex entrenador del Real Madrid, el italiano Ettore Messina, ha explicado que deja el club por la falta de unión y que ahora es el momento clave de la temporada en el que "quitarse de en medio pueda ayudar".

El italiano no ha querido culpar a la plantilla de su marcha y ha comentado que su decisión pretende "ayudar a conseguir una unión dentro y fuera de la pista". "El nivel de división había llegado a un nivel peligroso para el equipo. Estamos a punto de poder conseguir un éxito muy importante y mejor dejar las cosas cuando están bien".

El técnico ha explicado que su dimisión se fraguó "durante y después" de la última derrota del equipo ante el Montespachi, aunque ya llevaba "unos diez días" meditando su decisión. "Es la primera vez que deja un club con contrato en vigor".

El ex técnico blanco ha asegurado que "en los próximos días" hará el balance de su etapa al frente del conjunto madridista. "Llegué aquí con muchos años buenos atrás. He cometido errores como todos y esto ha generado algunas cosas que no ha ayudado. Voy a tener tiempo para pensar".

Contento con la plantilla En referencia a la cuestionada relación con la plantilla, Messina ha querido dejar claro que no existe ningún problema al respecto. "Estoy muy contento con cómo trabaja la plantilla. Es importante saber competir cada partido en un mundo donde solo se sabe ganar. He intentado proteger a los jugadores y quitarles la obligación de ganar a un equipo muy joven". El italiano ha dejado entrever que la obligación por ganar ha dejado al equipo "mentalmente agotado". "El equipo me ha reconocido que se ha desenchufado. Le falta madurez, cohesión y sentido de unidad, esto es fundamental. Tiene potencial y tiene que dar este salto. Espero que esté en la Final Four". En cuanto al nombramiento de su ayudante, Emmanuele Molin, como nuevo entrenador, ha comentado que "es un excelente profesional y está capacitado en este momento. Es sobre todo un amigo antes que un entrenador". Por último, Messina ha dejado un mensaje de unión a su salida del Real Madrid. "Estamos todos en el mismo barco. Me voy para dar un pasito atrás" y ha comentado que quizá algún día vuelva a entrenar al Real Madrid.