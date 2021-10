Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid, aseguró, tras marcar tres goles al Málaga y retirarse lesionado con molestias en los músculos isquiosurales, que está seguro de que sus molestias no son nada especial. "Ha sido en el gol. Cuando he marcado he sentido en el pie de apoyo. Estoy seguro de que no es nada especial, pero estábamos ganando y mejor no correr riesgos, porque todavía faltan muchas cosas importantes", comentó.

“Tenemos que seguir con nuestra racha“

Asimismo, declaró que el Real Madrid tiene que seguir ganando partidos para seguir la estela del Barcelona, líder de la Liga: "Hay que ganar y esperar a ver qué pasa. Tenemos que seguir con nuestra racha. Ganando, ganando y ganando. Está difícil, pero todo es posible en el fútbol. Tenemos que seguir, sabemos que es difícil. Es difícil combatir esa pequeña ansiedad. Es parte del fútbol, el Madrid tiene que vivir con eso. Pero es posible", explicó.



También tuvo palabras para el entrenador del Málaga y ex técnico del Real Madrid, Manuel Pellegrini, a quien saludó después del partido: "Me ha gustado trabajar con él. Es una gran persona y un gran entrenador y las personas que me tratan bien, yo también les trato bien", explicó.



Por último, desveló que el balón con el que ha marcado tres goles, y que llevaba debajo del brazo, no se lo han firmado sus compañeros: "Mañana le daré la pelota a mis compañeros para firmarlo. Estoy muy contento por haber marcado", concluyó.