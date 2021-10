Ficha técnica.

86. Nymburk (23+28+18+17): Simmons (15), Lenzly (10), Necas (7), Kremen (8) y Benda (6) -quinteto inicial- Stimac (22), Chrismas (5) y Slezak (13).

88. Asefa Estudiantes (18+24+20+26): Granger (10), Welsch (8), Jasen (18), Caner-Medley (14) y Asselin (7) -quinteto inicial- Sergio Sánchez (8), Oliver (9), Clark (9) y Ellis (5).

Árbitros: Dozai (CRO), Jasevicius (LTU) y Sabetta (ITA).

Incidencias: Quinta jornada del "Last 16" del Grupo K de la Eurocopa. Cez Arena, en Pardubice, 3.362 espectadores

El Asefa Estudiantes ha logrado este martes una agónica victoria (86-88) ante el Nymburk, pero ha sumado su cuarta victoria y ha certificado su pase a cuartos. A falta de una jornada, se jugará el liderato de grupo frente al Galatasaray.

El hecho de enfrentarse a un contrario que no tiene posibilidades de clasificarse, que ha perdido todos sus partidos, y no se juega nada, tiene sus ventajas, aunque también sus inconvenientes. Los checos no tenían presión y los españoles sí, pues quieren evitar un cruce con el Unics Kazan con el choque decisivo fuera de casa en los cuartos de final.

Dominio local El Nymburk ha dominado la mayor parte del choque ante una defensa visitante muy pobre, ha llegado a tener once puntos de ventaja mediado el partido. Solo la calidad y la garra de Caner-Medley, 14 puntos y 16 de valoración; Granger, 10 y 18; y, sobre todo, de Jasen, 18 y 20, respectivamente, han hecho que el Estudiantes lograra la victoria en los minutos finales. El Estudiantes ha jugado mal el primer cuarto y se ha visto superado en todo por el Nymburk. El equipo español solo ha anotado después de cuatro minutos por medio de Jasen. Casimiro ha tardado en probar con los jugadores que estaban en el banquillo y los checos han tenido 11 puntos de ventaja a dos minutos para la primera pausa. La reacción ha llegado tras un parcial de 8-0 para los locales con un triple de Clark y una de dos más adicional de Jasen (23-18) en el primer cuarto. Los mejores entonces del Estudiantes. En la reanudación ha dado la sensación de que los españoles habían encontrado el ritmo, pero no era así. La defensa del Asefa ha vuelto a ser un coladero ante la desesperación de su técnico. Stimac, Kremen y Slezak no encontraban rival a la hora de atacar el aro colegial. Por si fuera poco, Clark, uno de los mejores del Asefa, que tiene al pívot Germán Gabriel lesionado, sumaba su tercera personal en el minuto 17 y el porcentaje de triples del Nymburk subía hasta el 70 por ciento, 7 de 10. Nada más y nada menos que 51 puntos había encajado el Estudiantes en 20 minutos para irse al descanso nueve abajo tras dos tiros libres fallados del checo del cuadro visitante, Welsch, nacido en la ciudad donde se jugó el encuentro, Pardubice.