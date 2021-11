Mourinho, molesto por no poder jugar el viernes

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, quería jugar contra el Levante este viernes para preparar mejor el partido del próximo martes en Champions ante el Olympique de Lyon (en directo por La 1 y RTVE.es). Pero los compromisos televisivos de la LFP no le han permitido.

“Lo que para mí es importante, no me lo dan. Jugar el domingo es bueno para el Barça porque jugó el miércoles en Londres“

Esta situación molesta al de Setúbal (Portugal) y lo ha expresado públicamente en la rueda de prensa previa al partido. "Yo quiero jugar el viernes pero no me lo dan, porque en España no se hace como en Francia con el Lyon. Aquí el Sevilla tiene que jugar el domingo y su rival en Europa, el Oporto, ni juega partido de campeonato este fin de semana. En Alemania, Inglaterra o Italia se hace lo mismo como protección a sus equipos. A mí no me lo dan", ha declarado. Y añade: "Lo que para mí es importante, no me lo dan. Jugar el domingo es muy bueno para el Barça porque jugó el miércoles en Londres".

"Lo de darnos la posibilidad de jugar un día antes o es para engañar o no tiene significado ninguno. No veo significado en la presión, significado tienen los días que tienes para descansar. A mí no me engañan, pueden engañar a quien quieran, a mí no", ha indicado.

Por otra parte, ha asegurado que a él no le parece que los dos últimos malos resultados del FC Barcelona (empate 1-1 contra el Sporting y derrota 2-1 ante el Arsenal) sean una prueba de que los azulgrana estén en un mal momento.

“No estoy eufórico por pensar que el Barça ha entrado en una racha negativa“

"Son tropiezos absolutamente normales, es normal para un equipo con una racha fantástica de victorias empatar un partido fuera y en Champions también es normal cualquier resultado por el nivel de los equipos. No estoy eufórico por pensar que empezaron una racha negativa. Estoy muy lejos de pensar eso, es fútbol y nada más",ha expresado .

En cuanto al partido de este sábado ante el Levante, el técnico ha asegurado que no va a especular con el resultado por mantener su récord de invicto como local. "No hago nada para mantener el récord. Si faltan 15 o 20 minutos y estamos empatados no voy a defender el empate para mantenerlo. Lo que quiero es ganar, no estar preocupado con un récord, el récord no tiene significado, lo que tiene significado son los títulos que ganamos con esas victorias", ha expresado.

En su camino hacia ese récord, Mourinho sumó 151 triunfos y 28 empates con Oporto, Chelsea, Inter y Real Madrid en 179 partidos, y sólo ha perdido tres veces en la Champions League jugando en su estadio, en Oporto contra el Real Madrid y frente a Panathinaikos y Barcelona en el Stamford Bridge.

De cara al partido ante el Levante asegura que no se puede pensar que vaya a ser sencillo por el hecho de que en la Copa del Rey les derrotaran 8-0. "Podemos jugar 10 veces contra ellos y no ganarles 8-0 dos veces. Son cosas que pasan, cada vez que llegamos al área marcamos en ese partido. Necesitamos ganar, pero si alguien me dice que puede ser 1-0 lo firmo", destaca.

Además, avisa de que el equipo 'granota' tiene jugadores "peligrosos" como Caicedo, Stuani y Jordá, "tres delanteros altos, juegan bien de cabeza, jugadores buenos: "Hay que respetarles porque es un equipo que ha jugado contra nosotros tres veces y sólo ha perdido una vez. Y están en una racha buena, han ganado en Villarreal, están tranquilos, fuera de la zona de descenso y viven un momento feliz".