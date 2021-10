El tricampeón del Tour de Francia Alberto Contador ha recibido la gran noticia que tanto tiempo ha estado esperando: la declaración de inocencia por parte de la Federación Española de Ciclismo (RFEC) sobre su caso de un positivo por clembuterol detectado en el pasado Tour 2010. El Comité de Competición de la Federación ha archivado el expediente abierto al ciclista, según ha confirmado su abogado Andy Ramos.

La decisión, que supone una corrección sobre la primera propuesta de la Federación de un año de sanción, significa que Contador podrá volver a competir, a falta, eso sí, de un más que posible recurso por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Ambos organismos dispondrán de un mes de plazo para presentar este recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), si no están de acuerdo con el fallo.



Todo indica que efectivamente habrá recurso, ya que hasta ahora todas las absoluciones nacionales por dopaje han sido recurridas en el ámbito internacional. De cumplirse los plazos, el veredicto final sobre el pinteño podría conocerse antes del comienzo del Tour, el próximo 2 de julio. En caso de que la sentencia definitiva no se conociera antes de esa fecha, Contador podría participar en la ronda francesa.

Así pues, este es el dictamen que ha comunicado la RFEC este martes 15 de febrero a Alberto Contador, después de que el Comité de Competición, que había propuesto una sanción inicial de un año, estimara el recurso presentado por la defensa del corredor de Pinto, basado en el artículo 296 del reglamento antidopaje de la UCI.

Dicho artículo exime de responsabilidad al deportista, suspendido provisionalmente desde agosto de 2010, ya que este ha demostrado que no hubo ni culpa ni negligencia en la ingestión del filete contaminado por clembuterol, una sustancia que figura en la lista de productos prohibidos. La ausencia de negligencia es la línea que ha mantenido la defensa de Contador en las últimas semanas desde que se conoció la propuesta inicial de la Federación.

Lógicamente, tras la tensa espera, puesto que la decisión de la Federación se ha hecho esperar hasta entrada la tarde del martes, la sensación de Alberto Contador es de "alivio" y felicidad.

El ciclista ha dado las gracias a través de su Twitter a todos aquellos que le han apoyado y ha afirmado que "hoy es un dia de justicia,con sensaciones contradictorias entre alegria y tristeza por todo el daño de estos meses, deja huella!".

En otro comentario, el de Pinto ha agradecido los apoyos recibidos. "Daros las gracias a todos porque sois los que me habeis animado cuando no lo estaba y espero compensarlo en las carreras".

Antes de pronunciarse en esta red social, el madrileño había comentado en declaraciones facilitadas por su equipo, el Saxo Bank, que "han sido meses muy estresantes para mí, pero durante el desarrollo del caso he estado siempre disponible para todas las investigaciones relacionadas con este hecho. Siempre he dicho la verdad".

"Tanto al equipo como a las autoridades federativas les he expresado que nunca he hecho trampas ni he consumido de manera deliberada sustancia prohibida alguna", agrega el español, que de momento no ve perdido así el Tour que ganó el año pasado y podrá competir de manera inmediata.

Un informe 'impecable' Los miembros del Comité han trabajado sobre un borrador para emitir un dictamen oficial. Desde la Federación se ha cuidado para que ese informe sea impecable juridicamente, con el fin de evitar que la UCI o la AMA recurran al TAS. El presidente de la RFEC, Juan Carlos Castaño, solicitó para el pasado lunes, un adelanto de la resolución para ser comunicada al corredor, pero el presidente del Comité de competición le contestó que "era imposible porque aún estaban contrastando datos". A partir de este momento, tanto la UCI como la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) disponen de un mes de plazo, que contará desde el momento en que reciban la documentación de la Federación Española, para presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Si finalmente esto ocurriera, la historia comenzaría de cero. Por su parte, el abogado de Contador, Andy Ramos, ha expresado su confianza en que la UCI y la AMA "no recurran".