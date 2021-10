Alberto Contador pasó por los micrófonos de 'Radiogaceta de los Deportes' con José Luis Toral, en RNE. El ciclista de Pinto se enfrenta a la propuesta de un año de sanción por parte de la Federación española (RFEC) por un presunto positivo en el pasado Tour de Francia por clembuterol. Contador comentó en RNE que ha presentado alegaciones con "nuevos datos" para demostrar que no es "responsable ni negligente" del resultado en el citado control antidopaje.



"Con la documentación presentada y los dos puntos nuevos que hemos introducido hay esperanza de que esto cambie. La norma dice que tiene que haber responsabilidad y negligencia del deportista para aplicar una sanción. Un deportista dio positivo en México, donde se usa el clembuterol en las reses, pero en la Unión Europea la carne pasa controles y está prohibido el engorde del ganado con esa sustancia. Yo no pude pensar que esa carne estaba contaminada. La única posibilidad en esta situación era analizar la carne en un laboratorio antes y eso es impensable", declaró Contador al programa Radiogaceta de los Deportes, de RNE. "Más no puedo hacer para defenderme porque lo único que no tengo es la carne", señaló.

“La norma dice que tiene que haber responsabilidad y negligencia del deportista para aplicar una sanción“

Por tanto, el ciclista madrileño apeló a los artículos 296 y 297 del reglamento a través de los cuales presenta alegaciones. Esos artículos se refieren a que, ante la ausencia de responsabilidad y negligencia por parte del deportista, la sanción se puede ver reducida o incluso suprimida. "Tengo esperanza. El informe llega al comité de competición de ver si esa propuesta les convence o no. Eso junto a la argumentación de ahora, con sus nuevos puntos, tengo esperanza de que esto pueda cambiar", comentó en RNE.

"Al principio era una pesadilla" Contador ha reconocido que cuando le fue comunicado el positivo el pasado 24 de agosto vivió momentos "de pesadilla". Aun así, actualmente, con estas alegaciones presentadas, el de Pinto ve con optimismo la resolución final de su caso. “Voy a luchar hasta el final, pero animado solo estoy a ratos“ "Al principio era una pesadilla, y ahora es una sensación de decepción. Cuando te dicen que un año de sanción y ves que el trabajo que has hecho no ha servido para nada te hundes. Pero ahora tengo esperanzas. Voy a luchar hasta el final, pero animado solo estoy a ratos. Este es el caso perfecto para demostrar la ausencia de negligencia, y si no se usa este principio todo esto no tendría sentido", explicó Contador. Además, señaló que recibió el apoyo de Guardiola, actual técnico del Barcelona que fue acusado de un caso similar cuando jugaba en Italia. "Tuve contacto con Guardiola y mi caso puede ser parecido al de Guardiola. Es triste que a veces se tarde tanto en resolver un caso, espero que el mío no dure tanto. Guardiola no paró hasta que no fue declarado inocente. Es un ejemplo parecido al mío. Es triste que pasara mucho tiempo hasta que se demostró su inocencia. Ahora saben los expertos que hay que poner un umbral al clembuterol. Hasta que no cambie el reglamento no se establecerán las barreras y se castigarán casos injustos. Cuando empezó todo esto nos intercambiamos un par de mensajes" entre el entrenador azulgrana y él, señaló Contador. Pep Guardiola demostró que no se había dopado y quedó absuelto de toda culpa. “Mi caso puede ser parecido al de Guardiola“ El ciclista madrileño reconoce que ante la situación que está viviendo le cuesta remontar el ánimo. "A veces me dan bajonazos, mi ánimo va a ratos pero no puedo evitar estar dando vueltas al tema. Hay días que cojo la bici a rodar, más o menos en función del ánimo", apuntó.

No se plantea colgar la bici El ciclista español dijo en 'Radiogaceta de los Deportes' que "no me retiro. He tenido ganas de luchar. De aquí a cinco o seis días veremos qué hago pero ahora mismo no me planteo dejar la bicicleta. Con el paso del tiempo y el apoyo recibido me quedan ganas de luchar. Cuando salga la resolución final veremos qué pasa, pero ahora no me planteo dejar la bicicleta", señaló.



El triple vencedor del Tour de Francia también quiso aclarar que no cree en que estén persiguiéndole ni las autoridades ni los distintos organismos del ciclismo. "No puedo pensar en eso, pero si el control se hubiese hecho en otro laboratorio la cantidad tan ínfima de clembuterol no se hubiera encontrado, no hubiera dado positivo", apuntó.

Deja la carne de ternera hasta que se retire Además, Contador piensa dejar de comer carne de ternera hasta que deje la profesión. "No pruebo la carne de ternera por las sensaciones que tengo ahora. Cuando deje la bicicleta sí, pero en competiciones importantes no, a no ser que sepa la procedencia. Hasta que no cambien las normas seguiré en este plan", sentenció. El ciclista de Pinto no está pasando por buenos momentos y ahora es cuando más agradece el apoyo de otros deportistas como Samuel Sánchez, campeón olímpico, sus vecinos y el entorno del ciclismo. "El apoyo es abrumador, camisetas amarillas por las calles y el caso curioso que mueve una bandera de España siempre que entro o salgo de casa. Me llegan cartas de todo el mundo. Me siento muy respaldado por la gente", comentó.